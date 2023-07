Oliver is een beroemde reiskat met 60.000 volgers op Instagram

ANWB waarschuwt voor drukke spits, nu al lange rijen op Schiphol

De spits komt deze middag al vroeg op gang, omdat in een deel van Nederland de zomervakantie is begonnen. Ook op Schiphol is de vakantiedrukte vrijdag al goed merkbaar. Op sommige punten staan al rijen van ‘tientallen meters’, laten reizigers weten.