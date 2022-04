Olivier van de G. over doden Esmee (14): ‘Gebeurde in een opwelling tijdens een stoeipartij’

updateOlivier van de G. (32) heeft Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk per ongeluk gedood in een opwelling tijdens een stoeipartij. Dat is althans zijn eigen lezing van de gebeurtenis op 30 december. Het lichaam van het meisje zou hij vervolgens in een ‘waas’ hebben verplaatst.

Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Van de G. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat hij verantwoordelijk is voor ontucht met en de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk.

Ook zou hij haar uit huis hebben gehaald en bij station Leiden-Lammenschans bij een boom hebben achtergelaten, op 1,5 kilometer van zijn woning. Daar doodde hij haar, volgens het OM, en vervolgens wiste hij zijn sporen.

Ook op 30 december waren er ‘irritaties’ ontstaan tussen de twee, nadat de tiener haar enkel had gestoten. Van de G. en Esmee hadden een meer dan vriendschappelijke band, soms hadden ze ook seks. De twee stoeiden geregeld. Dat was om rustig te worden bij ‘irritaties’, verklaarde Van de G.

Op de bewuste dag drukte hij haar met zijn schouders tegen de grond. Hij nam haar in een wurggreep, en opeens, zo verklaarde hij, merkte de man dat er iets mis was. Het meisje leefde niet meer. Op oudejaarsdag werd ze iets voor 09.30 uur door een passant dood gevonden aan de Melchior Treublaan in Leiden.

Boosheid

Een belangrijk element in de zaak is de relatie tussen Esmee en verdachte, geeft Van de G.'s advocaat Job Knoester aan. Het meisje zou hebben gedreigd die openbaar te maken, Knoester wil niet zeggen hoe vaak. Verdachte en Esmee kenden elkaar een jaar en stuurden over en weer 25.000 whatsapp- en andere chatberichten, gemiddeld 70 per dag dus.

,,Meermaals is door Esmee gedreigd met suïcide, vanuit boosheid. Verdachte weerhield haar daarvan”, zegt Knoester. Hij wil dat die berichten aan het strafdossier worden toegevoegd. Want volgens de advocaat kunnen ze ze mogelijk iets zeggen over het volgens hem ontbreken van een vooropgezet plan bij Van de G en over de vrijwilligheid van de seks.

,,Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk”, zegt Van de G. zelf, een tengere man die schuchter om zich heen kijkt. ,,Er zijn dingen gebeurd waarvan ik mij niet bewust ben geweest. Ik wil graag helpen. Ik wil zorgen dat dit zo goed mogelijk wordt opgelost.”

Spijt

Van de G. zei in de rechtszaal niet expliciet dat hij spijt heeft, terwijl de nabestaanden dat misschien wel hadden willen horen. Zijn advocaat Knoester zei na de zitting: ,,Natuurlijk heeft Olivier spijt, maar dat klinkt in een zaal zo lullig. Dit is heftiger dan spijt. Het is gewoon vreselijk.”

Op 30 december meldde de familie van Esmee haar vermissing, nadat ze niet was niet thuisgekomen. Meteen was de gedachte, de bewuste donderdagavond, dat ze bij Olivier was. Waarom de familie dat dacht, wil Knoester niet aangeven.

Esmee had ‘geheimzinnig’ gedaan over haar contact met Olivier. De politie ging vervolgens de bewuste nacht twee keer langs bij Van de G. ,,U reageerde verbaasd op haar vermissing”, zegt de rechter tegen Van de G. Haar telefoon straalde rond 19.00 uur ‘s avonds aan op een zendmast in de buurt van Van de G.’s woning. Op Instagram werden seksueel getinte berichten gevonden, later werden die gewist.

Er is nu nog een wachtlijst, maar zodra er plek is gaat Van de G. voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Daar moet duidelijk worden of een eventuele stoornis een rol speelde bij haar dood en het verplaatsen van het lichaam. Knoester: ,,Hij wil ook weten waarom dit is gebeurd.”

De volgende zitting in de strafzaak tegen de Leidenaar is op 24 juni.

