Ollongren vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken

Achtbaantester Izzy (11) niet bang voor een beetje hoogte

19:26 De 11-jarige Izzy Vale uit Oud-Beijerland is dé nationale junior-achtbaantester van Nederland. In twee maanden tijd moet ze de achtbanen in zeven Nederlandse pretparken testen. Wij gingen vandaag een dagje met haar mee naar Walibi.