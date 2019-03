OM: 18-jarige Mitchell wilde vooral stoer doen met dreigen ‘school shooting’

De politie kreeg in mei vorig jaar voor het eerst een tip van de Amerikaanse FBI over verontrustende berichten van O. op YouTube. Daarin zei hij dat hij bezig was met het voorbereiden van een schietpartij op een school. De jongen plaatste een Engelstalige reactie op een internetfilmpje.



De politie zocht O. twee keer thuis op om hem te waarschuwen en te manen te stoppen met het publiceren van dergelijke teksten. Volgens O. heeft hij slechts ,,een grap’’ willen maken. In december tipte de FBI de Nederlandse politie opnieuw over alarmerende ‘postings’ van O. Toen besloot zij in te grijpen en hem vast te zetten.



O. zou vanaf begin 2016 tot half december 2018 voorbereidingen hebben getroffen tot het plegen van een misdrijf met voorwerpen en stoffen. Hij leek het overigens niet gemunt te hebben op één bepaalde school of scholen.