OM België eist 18 maanden cel en geldboete van 1000 euro voor Immanuelle Grives

Het OM in België heeft vanmorgen 18 maanden cel en een geldboete van 1000 euro geëist tegen actrice Immanuelle Grives (34). Ze stond vandaag met twee Amerikaanse vriendinnen terecht wegens drugshandel tijdens een bezoek aan het festival Tomorrowland.

De officier eiste vanmorgen 18 maanden cel voor Grives en geldboete van 1000 euro. Reden voor de forse eis is het grote probleem van drugs op festivals, aldus de officier. Dat Grives zich wilde inleven in haar rol is niet verzachtend volgens hem.

Grives had codetaal verzonnen om drugs in haar administratie bij te houden, zo bleek vandaag. Ook bewerkte ze 15 gram coke met druivensuiker voor de verkoop zodat de dosis minder sterk zou zijn. De 34-jarige actrice gaf in haar verhoor toe dat ze wel een hele grote voorraad drugs bij zich had om zich daarmee in te leven in haar filmrol. Ze wist niet waarom dat was. Ze wilde door middel van het experiment weten hoe het was om drugsdealer te zijn. De verkoop viel tegen, zei ze. Ze was al drie dagen op het festival en had nog maar een klant gehad die 8 pillen had afgenomen.

Grives werd op 21 juli aangehouden op het festival. De politie vond toen meer dan honderd xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar logeeradres lagen nog meer drugs.

De Rotterdamse actrice verklaarde aanvankelijk dat ze de verdovende middelen bij zich had om zich voor te bereiden op een nieuwe rol in de crime-film Suriname. Het Belgische OM had daar echter geen boodschap aan. Ook liet Grives via haar management weten dat ze professionele hulp nodig had om te achterhalen hoe ze in deze situatie was beland. Haar advocaat verklaarde later dat er meer speelt, waarover vandaag mogelijk meer duidelijkheid komt.