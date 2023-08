Om deze reden dreigt de bouw van 100.000 Gelderse woningen voor 2030 te mislukken

De problemen rond woningtekort snel oplossen is topprioriteit voor de landelijke politiek. Daarom zetten bestuurders van Gelderse regio’s de afgelopen jaren glunderend hun handtekening onder afspraken met het Rijk. Om zo in hoog tempo meer woningen te kunnen bouwen.

Kleine gemeenten in het nauw

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen en moeten die taken verdelen onder het beschikbare aantal ambtenaren. Daarnaast geldt dat veel vergunningen voor bouwprojecten een stuk ingewikkelder zijn geworden. Zeker als het gaat om stikstof en andere milieutechnische aspecten kost het doorlopen van een bouwplan veel tijd.

Doen wat beloofd is

Dus is het tijd voor Den Haag om in te grijpen, zo zegt de provincie Gelderland. ‘Toen de provincie woningbouwafspraken maakte met het Rijk, was de nadrukkelijke boodschap al dat we die doelen alleen kunnen halen als het Rijk structureel geld beschikbaar stelt voor ambtelijke capaciteit', zo stelt Gelders gedeputeerde Dirk Vreugdenhil in een persbericht. Er zijn volgens hem zo’n tweehonderd extra ambtenaren nodig, gemiddeld vier per gemeente.