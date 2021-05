OM eist half jaar cel tegen ‘Hakkelaar’ in stokoude belastingzaak

Nederland­se trucker die in Zweden spoorloos was verdwenen, is weer terecht

15:31 De vrachtwagenchauffeur die in Zweden was vermist is inmiddels gevonden. De door transportbedrijf Westerman uit Nieuwleusen ingehuurde charter is inmiddels bij de politie daar om verhaal te doen. Waar de chauffeur al die tijd was is vooralsnog onduidelijk.