OM eist in hoger beroep opnieuw 6 jaar cel en tbs Keith Bakker

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep zes jaar celstraf, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod geëist tegen voormalig ‘verslavingsgoeroe’ Keith Bakker wegens de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met een eetstoornis. De eis was nagenoeg gelijk aan die van het OM eerder bij de rechtbank.

Voor het gerechtshof in Amsterdam sprak het OM van een zaak met een rode draad van dwang, manipulatie en misbruik, waarin Bakker (61) de dominante partij was. Hij had de zeggenschap, vervreemdde het meisje van haar omgeving, kapselde haar volledig in en misbruikte haar “puur voor zijn eigen seksuele gewin, zijn eigen gekte”. Het jonge slachtoffer “was kwetsbaar en kon nergens heen”, aldus de aanklaagster. Ze noemde Bakker “een gevaar voor de maatschappij”.

Bakker kreeg in maart 2021 4,5 jaar celstraf voor verkrachting van het meisje, destijds nog geen 18 jaar oud. De rechtbank zag geen aanleiding om tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod op te leggen, zeer tot ongenoegen van het OM. In hoger beroep noemde de aanklaagster het voor de samenleving noodzakelijk dat Bakker wordt behandeld voor hij weer op vrije voeten komt. “Kaal afstraffen is geen optie. Deze man is berekenend, manipulatief en grensoverschrijdend. Hij heeft eerder zedenslachtoffers gemaakt en mag niet nog meer mensen de vernieling in helpen.”

Geen roofdier

Voormalig ‘verslavingsgoeroe’ Keith Bakker herhaalde bij de start van het hoger beroep dat hij nooit seks heeft gehad met een minderjarig meisje dat hij hielp met een eetstoornis. Ook verzet hij zich ‘tegen de insinuatie dat ik als een of ander roofdier bezig was haar in te palmen’. Dat beeld is ,,helemaal onjuist”, zei hij voor het gerechtshof in Amsterdam.

Voor het hof zei Bakker zich bij de rechtbank ‘onvoldoende gehoord’ te hebben gevoeld. ,,Dat ik seks met dit meisje heb gehad voor haar achttiende verjaardag is totaal onwaar. Hetzelfde geldt voor de beschuldiging dat ik haar afhankelijk heb gemaakt. De rechtbank heeft veel bewijzen daaromtrent die wij hebben aangevoerd zonder meer van tafel geveegd.”

Bakker was eerder in aanraking gekomen met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel en een beroepsverbod wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen. Hij werkte daarvoor als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.

