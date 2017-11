OM eist jaar cel tegen oud-NS-topman wegens fraude bij aanbesteding

Huges is één van de zeven verdachten in het grote corruptieproces rond het Limburgs openbaar vervoer tussen 2017 en 2031. Drie bedrijven waren in de race voor de aanbesteding, waarbij uiteindelijk NS-dochter Abellio als winnaar uit de bus kwam. Toen bleek dat er sprake was van fraude, ging de deal niet door.



Huges ontkent geweten te hebben van de fraude. Volgens hem regelde zijn financieel directeur de meeste dingen rond de deal en was zijn rol vooral om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen soepel verliepen.