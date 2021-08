OM eist vier jaar cel tegen ‘cliché-jihadiste’ na zes jaar in Syrië: ‘Ik bakte alleen maar cupcakes’

Siobhan W. uit Den Haag zegt dat ze in het kalifaat van IS voor haar man zorgde en cupcakes bakte. ,,Ja, ik weet dat dat cliché klinkt.” Het Openbaar Ministerie eiste vandaag vier jaar cel (waarvan één jaar voorwaardelijk) tegen haar. ,,We zullen de gruwelijke daden van IS nooit vergeten. IS-aanhangers dienen streng gestraft te worden.”

Het verhaal van de teruggekeerde Syriëganger Siobhan zou, als de achtergronden niet zo gruwelijk zijn, inderdaad wat cliché zijn. Maar haar dossier laat ook weer zien hoe nauw uitgereisde Nederlanders ook in Syrië bij elkaar betrokken bleven.

Siobhan (27) werd in Zoetermeer geboren, maar groeide op in Den Haag. In een gebroken gezin, waar veel verslavingsproblemen speelden. In de zomer van 2014 bekeert ze zich, onder invloed van een vriendin, tot de islam. Dat doet ze in de As Soennah-moskee in Den Haag. Die bekering leidt thuis tot veel spanningen. Als ze na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo op 7 januari 2015 thuis zegt ‘dat ze kan begrijpen dat mensen zoiets doen als het over spotprenten gaat’, barst de bom. Siobhan verlaat het huis. Twee weken later vertrekt ze naar het strijdgebied in Syrië. Eenmaal aangekomen in het gebied van terreurgroep IS trouwt ze met een andere Nederlander: een man uit Delft die werkt als sluipschutter.

Overal Nederlanders

Het dossier wemelt van de Nederlandse dwarsverbanden. Niet alleen trouwde Siobhan in Syrië met een andere Nederlander. Ze bleek jaren eerder al, nog in Nederland, een relatie te hebben gehad met Anis Z. uit Den Haag. Ook hij zou later naar Syrië gaan, werd een bekende jihadist en is daar waarschijnlijk omgekomen.

Ook kwam Siobhan in Mosul, de Iraakse stad die toen een belangrijk bolwerk was van IS, een oude vriendin tegen: Laura H., inmiddels de bekendste Nederlandse Syriëganger. Laura en Siobhan kennen elkaar uit Zoetermeer en Den Haag, liepen daar samen volledig gesluierd over straat. Laura vertrekt een maand na Siobhan naar Syrië. In het boek dat over het leven van Laura H. is geschreven, staat dat de twee vrouwen samen hebben geprobeerd te ontsnappen uit het kalifaat. Ze kwamen er, naar eigen zeggen, al snel achter dat het leven daar niet was wat ze ervan verwachten. De ontsnapping mislukte. Laura H. waagde later een nieuwe poging en ontkwam, Siobhan zou nog lang in IS-gebied blijven.

Quote Weet u hoe bang in ben geweest toen het boek van Laura verscheen? Daar stond in dat ik had geprobeerd weg te komen bij IS. En ik was toen nog in Syrië Siobhan W.

Ideologie

,,In een interview dat u vanuit Syrië in 2018 aan een Belgische journalist gaf, zei u dat u de ideologie van IS nog steeds aanhangt. En dat Europa niets voor u zou zijn”, legde de rechter haar voor. Dat klopt niet, zei Siobhan. ,,Ik moest die dingen zeggen omdat ik bang was dat de antwoorden bij de verkeerde mensen terecht zou komen. Dat kon gevaarlijk zijn. Weet u hoe bang in ben geweest toen het boek van Laura verscheen? Daar stond in dat ik had geprobeerd weg te komen bij IS. En ik was toen nog in Syrië."

Cupcakes

De Haagse stelt dat ze in Syrië alleen voor haar man zorgde en probeerde een gezin te vormen. In eerdere interviews stelde ze al ‘vier jaar lang alleen cupcakes te hebben gebakken'. Het is vrijwel dezelfde verklaring die een handvol eerdere teruggekeerde vrouwelijke Syriëgangers al heeft gelegd in de rechtbank. ,,Ik weet dat het klinkt als een cliché.” Na de dood van haar man in 2017 verhuisde ze van vrouwenhuis naar vrouwenhuis en hertrouwde uiteindelijk met een Oekraïner die ook in het gebied was. Bij de gruwelen van IS was ze niet betrokken, zegt ze.

Toen IS steeds meer grondgebied verloor, belandde Siobhan in een Koerdisch detentiekamp. Daaruit ontsnapte ze maanden later met behulp van smokkelaars. Die ontsnapping werd onder meer geregeld door, weer een Nederlandse link, de bekende jihadist Samir A. Die Amsterdammer was al betrokken bij de Hofstadgroep, rond de moord op Theo van Gogh in 2004. Samir A. wordt nu vervolgd omdat hij meer dan tien Nederlandse vrouwen heeft helpen ontsnappen uit Koerdische kampen. Siobhan kwam eind 2020 via Turkije naar Nederland. Daar werd ze direct aangehouden en vastgezet.

Zeep, bh's en wapens

Het Openbaar Ministerie eiste donderdagmiddag vier jaar cel tegen Siobhan, waarvan een jaar voorwaardelijk. ,,We zullen de gruwelijke daden van IS nooit vergeten. De groep was een vijand van vrede. IS-aanhangers dienen streng te worden gestraft.” Vrouwen deden dan meestal wel niet mee aan de gewapende strijd, maar maakten wel onderdeel uit van de organisatie en ondersteunden hun mannen, de strijders. ,,IS zag de bijdrage van de vrouw als wezenlijk, dus wie zijn wij dan om die te bagatelliseren.” Justitie neemt het haar ook kwalijk dat zij naar Syrië ging toen voor de wereld al duidelijk was dat IS een terreurgroep was.

Ook zat Siobhan in Syrië in een appgroep: Marktplaats van het kalifaat. Daarin handelden ze samen met andere Nederlandse en Belgische vrouwen in goederen. ,,Zeep, bh’s, luiers maar sommige vrouwen ook in wapens.” Het droeg, volgens Justitie, bij aan het functioneren van het Kalifaat.

Voor vrouwen die tot het einde bij het kalifaat zijn gebleven, staat in principe een strafeis van vijf jaar, stelde Justitie. De eis tegen Siobhan viel wat lager uit omdat ze volgens onderzoekers verminderd toerekeningsvatbaar is. Wel maakt het OM zich er zorgen over dat Siobhan nog steeds de salafistische islam lijkt aan te hangen.

Haar advocaat Mirjam Levy stelt dat de Haagse geen bijdrage heeft geleverd aan IS. Volgens haar was haar eerste man ook geen strijder toen ze met hem trouwde. ,,Dat is hij later pas geworden. Dus ze sloot zich in eerste instantie niet aan bij een terroristische organisatie. Ze heeft ook meerdere keren geprobeerd te ontsnappen, maar het mislukte steeds.” Ook wil zij dat de 25 maanden die W. al vast zat in een Koerdisch detentiekamp in Noord-Syrië van de straf wordt afgehaald.

