OM eist zes jaar cel voor man die pink van gijzelaar afsneed

De goed voorbereide ontvoering begon op 7 maart 2017 in Amstelveen en eindigde in Leiden. Er werd gedreigd en geschoten met een vuurwapen op de auto waar het slachtoffer in zat. De man is vervolgens uit zijn auto gesleurd en overgebracht in een andere auto, waar hij werd geblinddoekt. In een -volgens het OM- speciaal daarvoor beschikbaar gesteld huis is de man vervolgens volledig ontkleed, waarna er een stuk piepschuim in zijn mond werd geduwd. De verdachten wilden één miljoen euro van het slachtoffer. Om hun dreiging kracht bij te zetten, werd zijn pink afgesneden of geknipt. De zaak ging volgens AT5 mogelijk om een niet-betaalde drugslevering.