OM gaat Gomarus niet vervolgen voor anti-homobeleid, wél sprake van dwang en discriminatie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft na onderzoek besloten geen strafvervolging in te stellen tegen de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, een school die eerder bekendstond om haar anti-homobeleid. Wél zijn er twee strafbare feiten geconstateerd: dwang en het in voorraad hebben van materialen die tot discriminatie aanzetten.

Het Gomarus kwam in maart 2021 in de schijnwerpers te staan na een artikel in NRC Handelsblad met de titel: ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’. Homoseksualiteit zou er destijds worden gezien als ‘zonde tegen de natuur’. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt nu dat er in 2016 een leerling door medewerkers van de school gedwongen werd homoseksuele gevoelens te delen met ouders. Daarnaast had de school specifieke regels over hoe er met homoseksuele leerlingen en homoseksuele docenten binnen de school om moest worden gegaan. Volgens het OM heeft de school ‘de grens van het toelaatbare overschreden’.

Eerder meldde deze site al dat personeelsleden op het Gomarus bij de leiding leerlingen én collega’s moesten verlinken die relaties aangingen of wilden aangaan met mensen van hetzelfde geslacht. Dat bleek uit de ‘notitie seksualiteit’ uit 2016 van de school die het ministerie van Onderwijs heeft gepubliceerd. Ook ontraadde de reformatorische school leerlingen altijd uit te komen voor ‘hun homofiele gerichtheid’. Mede daarom meldde de onderwijsinspectie de zaak aan bij het OM.

Beterschap

Inmiddels heeft de directie van het Gomarus beterschap getoond. Ook lhbti-leerlingen zouden zich er nu veilig kunnen voelen, constateerde de inspectie na nieuwe controles. ,,We stellen vast dat het bestuur aan de herstelopdrachten heeft voldaan. Verder heeft men stappen gezet op het gebied van burgerschapsonderwijs.”

Het bestuur besteedt inmiddels bij het monitoren van de sociale veiligheid specifiek aandacht aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig kunnen ervaren, meldde de waakhond. ,,Schoolleiding en bestuur beschikken nu ook over informatie om waar nodig gerichte maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen te borgen dan wel te bevorderen.”

Ook de omstreden visie op seksualiteit van de overkoepelende scholenorganisatie is vernieuwd. ,,Er is geen strijdigheid tussen de basiswaarden van de democratie en de nieuwe visienota”, meldde de waakhond daar afgelopen maand over. ,,Het antipestbeleid is geactualiseerd. Daarnaast is het algehele veiligheidsbeleid herijkt en dit voldoet nu aan de wettelijke eisen en is voldoende geborgd.”

Seponeren

Gezien het bovenstaande zal justitie in deze strafzaak niet tot verdere strafvervolging overgaan, valt te lezen in een persbericht. ,,Een van de doelen van het OM bij strafrechtelijk ingrijpen is het ‘delict’ te doen stoppen. Bij het onderzoeksteam zijn geen nieuwe incidenten bekend na 2016 en het beleid van de school is aangepast. Om die redenen heeft de officier van justitie besloten de aangifte te seponeren.”

Het Openbaar Ministerie vindt desondanks dat het Gomarus strafbaar is, benadrukt de organisatie. Als de aangevers, de inspectie en een privépersoon, het het niet eens zijn met het besluit om niet verder te vervolgen, kunnen zij een klacht indienen bij het gerechtshof. De onderwijsinspectie laat weten het oordeel van het OM komende tijd te gaan bestuderen.

De directie van het Gomarus zal in de loop van de middag reageren via een verklaring op de website.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: