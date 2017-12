OM gaat Turkse relschoppers vervolgen

De verdachten maakten onderdeel uit van een grote groep Turkse demonstranten, die zich op 11 maart had verzameld voor het consulaat. Zij wachtten op een toespraak van de Turkse minister Kaya. Toen duidelijk werd dat zij door de politie was tegengehouden en weggevoerd, reageerde een deel van de demonstranten furieus. Ze gooiden met stenen en stoeptegels naar agenten.



De politie startte direct na de ongeregeldheden een groot onderzoek. Op internet en in opsporingsprogramma’s werden van veertien verdachten beelden getoond. Daarvan zijn er maar zes gevonden, zegt het OM in een reactie. ,,Van de overige acht hebben we de identiteit niet achterhaald. Mogelijk gaat het om mensen die uit België of Duitsland naar Rotterdam waren gekomen.’’



Van de zes verdachten zijn er twee minderjarig. Een andere verdachte, een man van 36, wordt niet alleen verdacht van openlijk geweld maar ook van poging tot zware mishandeling. Hij zou een politieagent die op de grond was gevallen, tegen het hoofd hebben geschopt.