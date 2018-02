OM gaat vier grote tabaksproducenten niet vervolgen

Strafrechtelijke vervolging van de tabaksproducenten zou uniek zijn geweest in de wereld. Anderhalf jaar geleden deed Anne Marie van Veen als eerste aangifte van zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft, en valsheid in geschrifte. De zaak draait om de 'sjoemelsigaret', een sigaret met met piepkleine gaatjes waardoor tabaksproducenten meer schadelijke stoffen in een sigaret kunnen stoppen dan is toegestaan. Door de gaatjes meet apparatuur namelijk minder stoffen dan een roker daadwerkelijk binnenkrijgt.

Truc

De tabaksindustrie zou al jaren weten van deze 'truc' en de consument dus willens en wetens schade toebrengen. Het RIVM waarschuwde zelfs op zijn site voor de gevaren van de 'sjoemelsigaret'.

Na de aangifte van Van Veen volgden één voor één diverse instanties, waarbij KWF Kankerbestrijding in maart 2017 het meest opviel. Ook de aangifte van enkele nog niet zieke rokers, viel op. Enkele weken geleden waagde ook het gerenommeerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek de stap, waarna een lange rij organisaties volgde. Inmiddels is ook in Frankrijk aangifte gedaan.

Het OM ziet binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. ,,Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving", staat in een toelichting. Ook valt gezondheidsschade door sigaretten de tabaksindustrie niet rechtstreeks aan te rekenen.

Artikel 12-procedure

Advocaat Bénédicte Ficq laat het er niet bij zitten en begint namens de aangevers een artikel 12-procedure om via het gerechtshof af te dwingen dat het Openbaar Ministerie toch tot vervolging overgaat. Dat gebeurt vaker en af en toe met succes.

In een eerste reactie zegt Ficq: ,,We gaan in gestrekte draf en in vol vertrouwen door naar het gerechtshof voor een Artikel 12-procedure."