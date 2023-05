OM heeft meer tijd nodig en gaat voorlopig in hoger beroep tegen vrijspraak oud-wethouder De Mos

Justitie neemt de stap omdat ze meer tijd nodig heeft om het uitgebreide vonnis van twee weken geleden te bestuderen. Door voorlopig in beroep te gaan, wint ze tijd om een zorgvuldige afweging te maken. ,,Het gaat hier om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact”, zo schrijft het OM in een brief aan de advocaten van de verdachten in wat de Haagse corruptieaffaire is gaan heten. Wanneer Justitie definitief een beslissing neemt is onduidelijk.

Partijdonaties

De rechtbank fileerde op vrijdag 21 april in een uitgebreid vonnis alle aantijgingen van het OM. ,,Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers”, zei de rechter. ,,Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen.”

Na de vrijspraak viel De Mos zijn - ook allen van ambtelijke omkoping vrijgesproken - medeverdachten huilend in de armen. Op de publieke tribune werd luid geklapt, gejoeld en op de ramen gebonkt.

Nachtvergunningen

Het Openbaar Ministerie had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Volgens het OM hadden bevriende ondernemers de ex-wethouders geholpen door middel van donaties aan de partij. De wethouders zouden vervolgens de donateurs hebben geholpen bij (nacht)vergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten.

In deze zaak, waarin in totaal acht personen terechtstonden, waren partijdonaties van ruim een ton aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos behandeld. ,,Met de beste wil van de wereld kan niet worden vastgesteld dat, en zo ja, in hoeverre, de positie van De Mos en zijn collega één op één door de partijdonaties is verbeterd”, aldus de rechter.

Geen spelregels

De donaties waren een belangrijk onderdeel van de strafzaak. Voor landelijke partijen bestaan er regels over donaties, bij lokale politieke partijen is dat minder duidelijk. De rechter was daar duidelijk over: ,,Het strafrecht is geen oplossing voor het ontbreken van spelregels.”

De Mos en Guernaoui zitten momenteel in de gemeenteraad van Den Haag. De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren op het stadhuis en hun woningen binnen.

