OM houdt verdachten MH17 gezamenlijk verantwoordelijk: ‘Ze zagen afvuren van de Buk als hún wapenfeit’

Op de tweede dag van het requisitoir zette het Openbaar Ministerie alle feiten en bewijzen tegen de verdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko op een rij.

Het OM reconstrueerde nogmaals hoe de bewuste Buk-Telar-raketinstallatie in de nacht van 16 op 17 juli van Rusland naar de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DNR) werd gereden, en vervolgens op de ochtend van de vliegramp naar een landbouwveld bij Pervomajski, ten zuiden van de stad Snizjne.

Op basis van satellietbeelden en ooggetuigen concludeert het OM dat de Buk-raket vanuit dat veld is afgevuurd op vlucht MH17, die op dat moment 34 kilometer verderop op 10 kilometer hoogte richting Kuala Lumpur vloog met 298 inzittenden.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een foto van de Buk-Telar die volgens het OM is gebruikt bij het neerschieten van MH17. © AP

Rookspoor

Getuigen zagen het afvuren van de raket en het verticale rookspoor, hoorden een halve minuut later explosies ‘zo luid dat de ramen ervan trilden’, en zagen vervolgens ‘stukken vliegtuig in een waaier naar beneden vallen’. Op basis van beeldanalyses van deskundigen linkt justitie het rookspoor aan de afvuurlocatie bij Pervomajski.

Hoewel de Buk-installatie in allerijl werd weggereden, bleven de sporen op satellietbeelden duidelijk zichtbaar: een zwarte plek in het veld dat bij het afvuren in brand was gevlogen.

Het OM liet zien hoe de separatisten vervolgens reageerden. Om 16.21 uur, één minuut nadat MH17 van de radar verdween, verschenen de eerste berichten op sociale media over het neerschieten van een vliegtuig. De separatisten vertelden trots dat ze een Oekraïens gevechtsvliegtuig (Soesjka) hadden neergehaald.

Kinderspeelgoed

Getuige M58, die op de afvuurlocatie was, vertelde volgens het OM in zijn verhoor huilend hoe de euforie omsloeg in verbijstering nadat rebellen op de rampplek waren geweest. ,,We waren heel blij, want ze zeiden tegen ons dat een militair transportvliegtuig was geraakt. Dat zei iedereen. Na een uur keerden ze terug. Ze zagen er somber uit. Ze zeiden: ‘Het is geen militair vliegtuig. Er ligt allemaal kinderspeelgoed’.’'

Volledig scherm Een commandant van de rebellen houdt een knuffel van een slachtoffer die tussen de wrakstukken lag omhoog. © Hollandse Hoogte / ANP

Toen wereldwijd steeds meer berichten doorsijpelden dat een passagiersvliegtuig in Oost-Oekraïne was neergestort, was er onder de verdachten in eerste instantie verwarring. Ze dachten dat het om twee verschillende vliegtuigen ging, blijkt uit tapgesprekken tussen de verdachten in de uren na de ramp.

,,Vanaf dat moment komen verdachten in actie en verschieten hun gesprekken van kleur’’, betoogt officier van justitie Manon Ridderbeks. ,,Eerst werd opgetogen gesproken over een militair vliegtuig dat werd neergehaald. Als blijkt dat een passagiersvliegtuig is neergehaald, verandert het verhaal.’’

Hele wereld

Garnizoenscommandant Chartsjenko beweerde in gesprekken met zijn superieuren dat de separatisten een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden neergeschoten, dat ‘één minuut daarvoor’ een ‘Chinees passagierstoestel’ zou hebben neergeschoten. ,,De hele wereld zal het erover hebben’', zegt Poelatov in een gesprek. Girkin, militair commandant, twijfelde aan die lezing: ,,Eerlijk gezegd geloof ik er niet veel van.’'

Volledig scherm De reconstructie van het wrak van MH17. © Getty Images

Het OM wijst dat scenario van de hand. ,,Russische noch Oekraïense primaire radarbeelden bevatten de registratie van een militair vliegtuig in de nabijheid van vlucht MH17'’, zegt officier van justitie Ridderbeks. ,,Niemand heeft ooit wrakstukken gevonden van een ander vliegtuig dan MH17.’'

In het hoofdkwartier van de DNR in Donetsk gaf Girkin de opdracht de Buk-installatie zo snel mogelijk af te voeren. Daar was veelvuldig telefonisch contact over tussen verdachten. Die afvoer verliep chaotisch: de bemanning van de Buk-installatie was spoorloos, de begeleiders van het transport onbereikbaar. Uiteindelijk reed de dieplader met de Buk-Telar in de nacht van 17 op 18 juli bij het grensplaatsje Severny de grens over naar Rusland.

Fragmentdeeltjes

Volgens het OM is er een ‘aanzienlijke hoeveelheid bewijs’ dat MH17 door een Buk-raket uit de lucht is geschoten. Dat blijkt uit de 370 metalen fragmentdeeltjes die zijn gevonden in wrakstukken, vluchtdocumenten en lichamen van slachtoffers. Die zijn te herleiden tot de gevechtskop van een Buk-raket, aldus justitie. ,,Er is maar één conclusie: MH17 is neergehaald met een Buk-raket. Sporen die wijzen op een ander wapen zijn niet aangetroffen.’'

Bovendien staat volgens justitie vast dat de Buk-Telar afkomstig is van 53e luchtafweerbrigade in de Russische stad Koersk.

Volledig scherm Onderdeel van de Buk-raket die volgens justitie MH-17 neerhaalde. © ANP

Over de rol en de verantwoordelijkheid van de vier verdachten is justitie duidelijk. Girkin, Doebinski, Poelatov en Chartsjenko vormden sinds mei 2014 binnen de Volksrepubliek Donetsk een ‘hecht samenwerkende dadergroep die gericht was op geweldsmisdrijven tegen Oekraïense luchtvaartuigen’.

Hoewel ze in interviews en verklaringen iedere betrokkenheid ontkennen, spraken ze onderling liefkozend over ‘onze Buk’ of - in codewoorden - het ‘doosje’ en ‘speelgoed’. ,,Ze beschouwden de Buk-Telar als hún wapen en de afgeschoten raket als hún wapenfeit’', zegt officier van justitie Thijs Berger.

Sturende rol

Ook al waren de vier verdachten niet fysiek aanwezig bij het afvuren van de Buk-raket op vlucht MH17, ze zijn volgens justitie in juridische zin toch verantwoordelijk vanwege hun ‘sturende militaire rol’. ,,Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant”, zegt officier van justitie Berger.

,,Iemand die ervoor zorgt dat een ander een misdrijf pleegt, kan ook worden veroordeeld als de dader van dat strafbare feit. Deze vier verdachten hebben de Buk-Telar als hun eigen instrument gebruikt om een vliegtuig neer te schieten. Ze werkten intensief samen, er was een duidelijke onderlinge taakverdeling en alle verdachten hadden een actieve en essentiële rol in de voorbereiding en afhandeling van het delict. Daarom zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk.’’

Morgen komt het OM met de strafeisen. De vier verdachten wordt het opzettelijk neerhalen van een vliegtuig en de moord op 298 mensen ten laste gelegd. Berger: ,,Wie een misdrijf organiseert, faciliteert, daar actief aan bijdraagt en na afloop opgetogen bespreekt is strafrechtelijk verantwoordelijk voor dat misdrijf.”

De maximumstraf daarvoor is een levenslange celstraf. Een uitspraak wordt niet eerder dan in het najaar van 2022 verwacht.

Volledig scherm De rechtbank in het MH17-proces met in het midden voorzitter Hendrik Steenhuis. © AP

Bekijk hieronder onze video’s over MH17: