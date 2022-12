OM in hoger beroep tegen zeven verdachten in Mallorca-zaak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen zeven van de negen verdachten in de zogeheten Mallorca-zaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. De rechtbank in Lelystad legde de verdachten twee weken geleden straffen tot zeven jaar cel op . Meerdere verdachten hebben al laten weten hiertegen in beroep te gaan.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli vorig jaar kort na 02.00 uur in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij lag bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.

Meerdere vechtpartijen gingen vooraf aan het fatale geweld tegen Heuvelman. Mannen werden bewusteloos geslagen door hoofdverdachte Sanil B. en zijn vrienden, nagenoeg zonder enige aanleiding.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar celstraf geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. voor het fatale geweld tegen Carlo Heuvelman (27) op Mallorca. Hij heeft hem volgens het OM geschopt terwijl hij al op de grond lag, waarna hij overleed. De twee andere hoofdverdachten Mees T. en Hein B. hoorden acht jaar cel tegen zich eisen wegens doodslag. Zij en zeven andere jongemannen uit de Hilversumse vriendengroep werden veroordeeld tot soms dertig maanden cel, maar niet voor het doodschoppen van Carlo.

Van de twee andere hoofdverdachten, Mees T. en Hein B., kon niet worden bewezen dat ze Carlo hebben geschopt, terwijl de rechtbank oordeelde dat er ‘nog minstens één andere dader moet zijn’. Dat is ook de reden dat het OM nu in hoger beroep gaat.

‘Aanzienlijke lagere straf’

Volgens het OM ,,is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig”. ,,De rechtbank heeft slechts één verdachte veroordeeld voor doodslag, maar daarnaast ook benoemd dat één of meer andere personen ook verantwoordelijk moeten zijn voor de dood van Carlo. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen wie dat is of zijn”, motiveert het OM het besluit.



Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan nu gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft.

Sanil B. was al in hoger beroep gegaan. Hij heeft het schoppen van de liggende Carlo altijd ontkend. Ook Daan van S. - veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk- liet eerder weten het vonnis aan te vechten.

‘Op oorlogspad’

Volgens de officier van justitie was de groep Hilversumse verdachten vorig jaar juli ‘op oorlogspad’ op het Spaanse vakantie-eiland. Ze bekommerden zich totaal niet over hun slachtoffers, die bewegingsloos op de grond lagen. Terwijl getuigen hun afschuw uitten over wat ze voor hun ogen hadden zien gebeuren, praatten de verdachten na afloop in euforie over het gewonnen gevecht waartoe ze elkaar na een onbenullige caféruzie hadden opgeroepen.

De twee zaken waarin geen beroep is ingesteld, gaan over een verdachte die niet vervolgd is voor betrokkenheid bij de gewelddadigheden bij de Bierexpress en een verdachte voor wie het OM zelf vrijspraak heeft gevraagd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.