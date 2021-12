OM: ‘Jihadist Samir A. zou om explosieven voor aanslag hebben gevraagd’

Veroordeeld jihadist Samir A. zou in 2016 contact hebben gehad met een Belgische jihadist in Syrië en aan hem om explosieven voor een aanslag hebben gevraagd. Dat meldt het OM vrijdag in een rechtszaak tegen Samir A. vanwege terreurfinanciering.

Samir A. (35) is een oude bekende in het wereldje van Nederlandse jihadisten, hij kwam onder meer in beeld bij het onderzoek naar de Hofstadgroep rond Mohammed B. en de moord op Theo van Gogh. Samir A. kreeg al eens negen jaar cel voor het beramen van een aanslag in Nederland. Nu wordt hij vervolgd omdat hij geld zou hebben ingezameld om Nederlandse vrouwen vanuit Syrië terug te halen naar Nederland, wat volgens justitie terreurfinanciering is.

Die zaak zou vandaag in de rechtbank Rotterdam worden behandeld, maar het Openbaar Ministerie wil meer onderzoek doen naar nieuwe informatie. Die nieuwe info heeft te maken met een verklaring van een Belgische jihadist, Bilal Al Marchohi. Die Belg werd in 2017 door de Amerikanen gevangengenomen in de Syrische stad Raqqa, de voormalige hoofdstad van het IS-kalifaat. Hij zou in Raqqa deel hebben uitgemaakt van de religieuze politie van IS en is daarvoor in Irak ter dood veroordeeld. ,,Al Marchohi heeft tegen de Amerikanen verklaard dat Samir A. hem in 2016 vanuit Nederland om explosieven zou hebben gevraagd, mogelijk voor een aanslag”, stelde de officier van justitie vrijdag.

Die verklaring kwam al een tijd geleden via de Amerikaanse FBI in Nederland terecht. Om wat voor aanslag het zou gaan en waar die zou moeten worden gepleegd, zei het OM niet. De Belg Al Marchohi heeft een link met Nederland: hij was getrouwd met Syriëganger Ilham B. uit Gouda. Zij is inmiddels weer terug in Nederland.

Chats

Het OM heeft de verklaring nu ingebracht in de nieuwe zaak tegen A. Dat deed justitie nadar ze deze zomer ook chatgesprekken uit 2017 te zien kreeg tussen Samir A. en Al Marchohi. Daarin klaagt A. over zijn situatie in Nederland. ,,Ik zie de broeders hier niet veel. De situatie is om te huilen voor ons. ik schaam me om met jou te praten. Jij zit daar en ik zit hier. Ik heb nog steeds enkelband om, ben een slaaf van hen.” De Belg antwoordt dat het met hem goed gaat en dat hij ‘dood wil gaan voor de overwinning’. A. stelt in het gesprek ook dat ‘de broeders’ in Nederland veel kritiek leveren op De Staat (IS, red), ‘maar zelf weinig doen’.

Het OM vindt die chat van belang omdat het Samir A. ook wil vervolgen voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. ,,A. verklaart niets van te doen te hebben met IS, maar uit deze chats blijkt iets anders", aldus het OM. Justitie wil daarom de zaak uitstellen voor meer onderzoek. Hoe en wanneer A. dan precies om explosieven zou hebben gevraagd, meldde het OM vanochtend in de rechtbank nog niet.

Onlogisch

Tamara Buruma, de advocaat van Samir A., verzet zich tegen aanhouding van het onderzoek. Zij wil dat de zaak rond het financieren van de terugkeer van de Nederlandse IS-vrouwen wel vandaag wordt behandeld. Dat Samir A. contact had met mensen in Syrië is bekend, hij sprak er zelf over in de Nederlandse media. ,,Maar het is onlogisch dat hij vragen over explosieven zou stellen aan een Belgische jihadist in Syrië, en dan ook nog met de telefoon waarmee hij met veel meer mensen contact heeft gehad.” Ook is de verklaring van de Belg dat Samir op zoek zou zijn naar explosieven al jaren geleden door het OM onderzocht, het leidde niet tot vervolging van A. voor dat feit.

Buruma stelt ook vragen bij de verhoren van Al Marchohi in Syrië en Irak. ,,Hij is 45 keer verhoord, die verhoren zijn mogelijk onbetrouwbaar en onrechtmatig. De detentie daar is mensonterend. Al Marchohi wordt door twee man omhoog gehouden om te verklaren.”

Quote Ik keek uit naar deze dag, om deze zaak eindelijk te behandelen.Maar het blijft maar duren. Samir A.

Samir A. zat maandenlang vast voor zijn betrokkenheid bij het terughalen van de Nederlandse vrouwen. Afgelopen zomer kwam hij voorlopig vrij. Hij moet zich nog wekelijks melden bij de reclassering. Daarnaast zijn zijn bankrekeningen bevroren. ,,Ik keek uit naar deze dag, om deze zaak eindelijk te behandelen. Ik heb er al vaker over verteld. Maar het blijft maar duren", zei A. in de rechtbank. Bij eerdere zittingen bleek dat A. het project ‘prison break’ noemde. In zijn contacten met de vrouwen in Syrië noemde hij zichzelf Michael Scofield, de hoofdpersoon uit de tv-serie Prison Break.

De rechtbank besloot vrijdag dat het OM meer tijd krijgt voor onderzoek. De zaak gaat verder op 25 maart. A. blijft tot die tijd op vrije voeten. Hij mag ook weer naar het buitenland reizen.

In de zaak staan ook drie andere mannen terecht. Zij worden verdacht van hawala-bankieren: het onderhands aannemen en doorsluizen van grote geldbedragen van Nederland naar Syrië. Het gaat daarbij om vele tienduizenden euro's.

