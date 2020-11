OM: Mega-cokelab in Drents dorpje goed voor driemaal jaaromzet Zeeman

Na de ontmanteling van een mega-cocaïnewasserij in het Drentse dorpje Nijeveen in augustus zijn inmiddels 26 mensen als verdachte aangehouden. Dat werd vandaag duidelijk tijdens het strafproces in de Amsterdamse rechtbank. Volgens het OM had het lab zo’n enorme capaciteit, dat het op jaarbasis goed was voor driemaal de omzet van textielketen Zeeman.

Verschillende Colombianen die opgepakt werden in Nijeveen zeggen niet te hebben geweten dat er drugs zouden worden ‘gewassen’. ,,Ik ben een gewone kok”, zei G. aan het begin van het strafproces in de rechtbank in Amsterdam. Hun advocaten stellen dat de term ‘grootste cokewasserij ooit’ sterk overdreven is.

Maar de politie durfde dat wel hardop te zeggen toen in augustus het vermeende laboratorium in de manege in Nijeveen werd opgespoord. Er zou ruimte zijn om dagelijks voor 4,5 tot 6 miljoen euro (straatwaarde) aan drugs te produceren. In het lab lagen tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in Apeldoorn stuitten agenten nog eens op 120.000 kilo steenkool, waarvan 22.000 kilo dragersmateriaal voor de cocaïne was.

Volledig scherm In Nijeveen ontmantelde de politie de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland. © Politie

Vluchten

De eerste verdachten die vanochtend voor de rechter verschenen, ontkenden dat ze wisten dat er drugs in het spel waren. De één omschreef zichzelf als een doodnormale kok, de andere verdachte had naar eigen zeggen alleen wat vaten getild. Die vaten waren ongeopend.

Een derde verdachte zei vrachtwagens te hebben uitgeladen en de vierde beweerde alleen te hebben schoongemaakt. De Colombianen zouden 100 dollar per dag krijgen voor hun werk in Nijeveen. De aanklager gelooft niets van de verhalen dat ze ‘per ongeluk’ of onder bedreiging - zoals anderen verklaarden - in Nijeveen aanwezig waren.

Volledig scherm Slaapplekken in de manege © Politie Landelijke eenheid

Hun advocaten vroegen om hun cliënten in afwachting van het proces vrij te laten. Daar volgt later vandaag een beslissing over. De aanklager verzet zich daartegen, onder andere omdat de Colombianen zouden kunnen vluchten. ,,Dit soort organisaties heeft daar de middelen voor.”

Encrochat

Later vandaag volgen de andere verdachten. Dat zijn er zestien in totaal. Eén van hen zou gebruik hebben gemaakt van de inmiddels veelbesproken encrochat: een applicatie waarmee met behulp van een telefoon versleutelde berichten kunnen worden uitgewisseld. Er lopen nog meer onderzoeken naar drugshandel waarbij deze app is gebruikt. Na de aanhoudingen in Nijeveen, zijn nog meer verdachten opgepakt. Zelfs vorige week nog. Ook staan enkele voortvluchtige verdachten gesignaleerd.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: