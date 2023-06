OM na eerste onderzoek: gewelddadige arrestatie speelt rol bij dood Mateusz

Liveblog Teruglezen | Code oranje in heel Nederland voorbij en intensi­teit buien neemt af

In bijna heel het land geldt sinds 15.00 code oranje vanwege zware onweersbuien, ook in Oost-Nederland. Vanuit meerdere plaatsen komen meldingen van schade. In eerste instantie vooral vanuit de provincie Zeeland, waar de buien ons land binnentrokken. Volg het laatste nieuws hieronder in ons liveblog.