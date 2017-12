OM: Negen jaar voor getergde Suzanne de V. na 'hamermoord' partner

LIVE TWITTERTegen de Helmondse Suzanne de V. is een celstraf van negen jaar geëist voor het doodslaan van haar gewelddadige partner met een hamer. De 28-jarige moeder van drie kinderen, die jarenlang in een hel leefde, blijft erbij dat ze niet anders kon.

Duidelijk is volgens officier van justitie Jorick Schreurs dat Suzanne de V. de dood van haar partner Michael Schmitt niet vooraf plande. ,,Het is dus geen moord, wel doodslag. Ze had het niet hoeven doen, maar ze deed het in een opwelling.”

Suzanne de V. sloeg vorig jaar mei midden in de nacht haar partner dood met een hamer. Volgens haar was dat in doodsnood: hij wilde haar wurgen. Officier Schreurs ziet dat de eerste wond op zijn achterhoofd zit dus dat lijkt niet te kloppen met dat verhaal. ,,Alles wat haar niet uitkomt of in een lastig parket brengt, weet ze niet meer of klopt niet in andermans verhalen. Het staat niet vast dat ze haar geheugenverlies faket. Maar ook niet dat ze dat niet doet.”

Volgens Schreurs is het waarschijnlijk dat er ruzie was. ,,En niet ondenkbaar dat er geweld was van hem naar haar. Maar dat had niet de intensiteit die zij zegt en geeft dus ook geen recht op zelfverdediging. Dit mag niet onbestraft blijven."

Vandaag is de tweede dag van de rechtszaak tegen de 28-jarige vrouw uit Helmond. Op de eerste dag van de rechtszaak, gisteren, werd niet veel duidelijker hoe alles die fatale nacht verliep. Wel het waarom. De vrouw leefde sinds haar vijftiende in een hel van continu geweld, misbruik en bedreigingen. Dat wist haar hele omgeving en ook de familie van de man gaf toe dat hij ongemeen te keer kon gaan.

Joint

De jonge vrouw moest beneden slapen en kon dag en nacht per WhatsApp bevelen krijgen als ‘drinken’ of ‘honger’. En dan moest er meteen actie komen. Toen ze dacht dat hij aan haar kinderen zat, was de maat bijna vol. ,,Wat hij met mij deed is tot daar aan toe maar van mijn kinderen blijft hij af."

Ze noemde ook kinderporno. Die had de politie niet gevonden op zijn laptop, enkel gewone porno. Klopt, zei Suzanne gisteren, alles staat op een andere laptop. ,,Uren heb ik naar die smerigheid moeten kijken, jullie weten niet wat ik moest doorstaan.”

Die fatale nacht sliep ze door zo’n WhatsAppbevel heen waarop Schmitt naar haar toe kwam en een blikje fris en een joint ‘vroeg’. Op bed werd het ruzie, met de dodelijke afloop.

Het vonnis volgt pas half januari.