OM: nooit gesproken over ontvoeren of vermoorden Taghi

De voormalige advocaat van de van drugs- en wapenhandel verdachte commando Sil A. is als getuige gehoord in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. De advocaat onthulde onlangs dat geheime diensten plannen maakten om de vermeende topcrimineel uit Dubai te ontvoeren, dan wel te doden.

Advocaat Inez Weski van Taghi heeft haar collega Michael Ruperti nu opgeroepen als getuige. Ze deed dit verzoek tijdens de hervatting van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ook is er aangifte gedaan tegen het OM vanwege uitlokking van zijn ontvoering, danwel moord.

Ruperti geeft met zijn verklaring een nieuw inkijkje wat er vooraf ging aan de arrestatie van Taghi. Weski heeft al vaker aandacht gevraagd voor de manier waarop dat is gegaan, omdat de 45-jarige Taghi daarbij mishandeld zou zijn.

Begin deze maand onthulde Ruperti in de strafzaak tegen A. dat die nauwe contacten had met de geheime diensten. Zo had hij met hen een bijeenkomst waar werd gesproken over de haalbaarheid om Taghi te ontvoeren, dan wel te ‘neutraliseren’ in Dubai, waar hij verbleef voor zijn arrestatie. A. zag daarvoor mogelijkheden. Bij die bijeenkomst zou ook een officier van justitie zijn geweest. Als het plan was doorgezet zou het voor het eerst zijn geweest dat het Korps Commandotroepen in een ander land een crimineel had uitgeschakeld. Uiteindelijk werd Taghi door agenten uit Dubai zelf gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie bestrijdt dat is overwogen Ridouan Taghi te ontvoeren, uit te schakelen of zelfs te vermoorden. De bijeenkomst is er volgens het OM ook nooit geweest.

Marengo nadert einde

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij betrokken als opdrachtgever bij meerdere moorden en moordpogingen. Het liquidatieproces Marengo zit momenteel in de laatste fase. De uitspraak staat op 20 oktober gepland.

Het bewijs in Marengo steunt onder meer op onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas echt op gang nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. Tegen hem is tien jaar cel geëist.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen deel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.