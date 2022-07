OM onderzocht of Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, informatie doorspeelde

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzocht of advocaat Inez Weski informatie heeft gelekt in de strafzaak rond de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, of dat zij een usb-stick de gevangenis in heeft gesmokkeld waar haar cliënt verbleef. Dat bleek vandaag tijdens de voorbereidende zitting in de strafzaak van Taghi's neef Youssef, die tevens als zijn advocaat heeft opgetreden en informatie zou hebben doorgespeeld.

Neef Youssef vormde volgens het OM een belangrijke schakel tussen de in de zwaarbeveiligde EBI gedetineerde Ridouan Taghi en de buitenwereld. Hij zou zijn cliënt en familielid hebben geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping en zou de voortzetting van diens drugshandel hebben gefaciliteerd.

Tijdens de hoorzitting vandaag kwam naar voren dat twee familieleden van Ridouan Taghi in versleutelde gesprekken gesproken zouden hebben over de mogelijkheid dat Inez Weski, de advocaat die Ridouan Taghi bijstaat in het Marengo-proces, usb-sticks de EBI zou hebben binnengebracht. Volgens justitie is niet duidelijk of Weski op deze manier informatie de EBI binnen en weer naar buiten zou hebben gebracht. Het onderzoeksteam was een stuk stelliger in haar conclusie: ,,Het kan niet anders dan dat dit via mr. Weski is gebeurd.”

Weski werpt de aantijgingen ver van zich: ,,Het overhandigen van een usb-stick aan iemand in de EBI is onmogelijk. Vanwege de afscheiding, de poortjes en fouilleringen. Dus dit is logistiek onmogelijk en is ook nooit gebeurd!”

Taghi gebruikte verdachte moord De Vries voor geweldsklussen

Uit het proces bleek ook dat Ridouan Taghi de 27-jarige Krystian M., die maandag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, gebruikte voor geweldsklussen. M. kreeg de opdracht een ex-zwager zwaar te laten mishandelen en ‘invalide te maken’, omdat deze zich zou hebben misdragen. Het slachtoffer zou ‘op handen en knieën’ geschoten moeten worden.

Toen hij deze opdracht niet naar behoren uitvoerde, werd hij door een familielid van Taghi ernstig bedreigd. Justitie ziet M. als de man die de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries op 6 juli vorig jaar heeft aangestuurd.

Het OM beschuldigde daarnaast vandaag Taghi's neef Youssef van pogingen tot omkoping van rechters in Marokko en een Nederlandse ambtenaar van de Belastingdienst. Dat zou zijn geprobeerd in opdracht van Ridouan. Twee broers van Ridouan zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord in 2017, waarbij de zoon van een Marokkaanse rechter om het leven kwam. Het vermoedelijke doelwit was een rivaal van Taghi.

Youssef zou in Antwerpen met een contact hebben gesproken om op die manier in Marokko ‘middels geldelijke giften of op andere wijze invloed proberen te krijgen op de uitkomst van de rechtszaak’, aldus het OM. In Nederland zou zijn geprobeerd iemand van de Belastingdienst om te kopen. Ook wordt volgens het OM gebruik gemaakt van corrupte contacten om ‘transporten van vermoedelijk verdovende middelen te kunnen laten plaatsvinden’.

Marengo-proces

Tegen Taghi is vorige week een levenslange gevangenisstraf geëist in het omvangrijke liquidatieproces Marengo voor onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe. Neef Youssef werd op 8 oktober aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Hij bezocht Ridouan Taghi vorig jaar tientallen keren in de EBI, in zijn hoedanigheid van advocaat. Justitie kreeg na verloop van tijd het ernstige vermoeden dat het tweetal heel andere dingen besprak dan juridische kwesties. Daarop werd een onderzoek in gang gezet, waarbij beide mannen tijdens de bezoeken werden afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera’s. Op een zitting eerder dit jaar heeft het OM een deel van die beelden laten zien.

Youssef heeft zich inmiddels van het tableau laten schrappen en is geen advocaat meer. Hij had een advocatenkantoor in Utrecht. Hij was vandaag zelf niet aanwezig bij de voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Kijk hier onze video's over Ridouan Taghi en het Marengo-proces: