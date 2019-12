OM ontslaat twee voormalige hoofdofficieren na ‘plakkerige en ongezonde’ relatie

Het Openbaar Ministerie zet het ontslag door van twee voormalige hoofdofficieren van justitie die een relatie met elkaar hadden en daarover lange tijd logen. Per 1 januari wordt het dienstverband beëindigd van Marc van Nimwegen, die hoofdofficier in Rotterdam was, en van Marianne Bloos, die het functioneel parket leidde.

Het OM maakte dat vandaag in een korte verklaring bekend. De affaire zorgde voor veel onrust en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie van het OM. De twee waren in 2018 al op non-actief gezet tijdens een onderzoek van een commissie naar het handelen van het tweetal. Van Nimwegen werd later geschorst en Bloos was met buitengewoon verlof. Het OM had al eerder gemeld dat het van plan was de dienstverbanden te beëindigen.

De commissie concludeerde dat de twee de integriteitsregels ernstig hadden geschonden door hun relatie te verzwijgen en erover te liegen tegenover hun werkgever. Ook had Van Nimwegen de regels overtreden door zijn zwager te helpen met een leveringsopdracht van software aan het OM. Ook stelde de commissie vast dat de cultuur binnen het OM verziekt was.

Volgens het OM staat het ontslag los van een oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen van Van Nimwegen en Bloos, dat enkele maanden geleden werd ingesteld. De Rijksrecherche is daar nog mee bezig.

Van Nimwegen heeft vorige week aangekondigd dat hij naar de rechter stapt. Hij klaagt het OM en de onderzoekscommissie aan, omdat hij vindt dat hij ten onrechte is beschuldigd en dat de commissie en het OM onrechtmatig hebben gehandeld.

Het OM heeft een vacature opengesteld voor zijn functie.

Interne perikelen

Eerder dit jaar verscheen het rapport van de commissie-Fokkens, die een reeks interne perikelen in de hogere regionen van het Openbaar Ministerie (OM) had onderzocht. Uit het rapport bleek dat Van Nimwegen en Bloos de integriteitsregels ernstig hadden geschonden. Het tweetal verzweeg een liefdesrelatie en loog erover tegen hun superieuren bij het OM.

Ook werd een hoofdstuk openbaar gemaakt dat eerder achtergehouden werd vanwege ‘privacygevoelige informatie’. De twee kregen naar eigen zeggen pas in 2015 een relatie, maar uit het vrijgegeven hoofdstuk blijkt dat meerdere getuigen al in de jaren daarvoor signalen van een affaire tussen Van Nimwegen en Bloos opmerkten. Zo komt de veelbesproken dienstreis naar Thailand uit 2012 aan bod. Van Nimwegen sprak daar op een conferentie over grensoverschrijdende misdaad en vrouwenhandel. De aanwezigheid van Bloos daar is opmerkelijk, omdat de procureur-generaal die toen mensenhandel in haar portefeuille had, niet mee mocht.

Iemand die jarenlang nauw samenwerkte met Bloos zag haar ‘dolverliefd’ terugkeren van de reis. De anonieme getuige kan niet met zekerheid zeggen dat de twee toen een intieme relatie hadden, maar de relatie die hij zag was ‘plakkerig en ongezond’. Hij stelt dat de verhoudingen daarna niet meer klopten, omdat alles wat Van Nimwegen zei klakkeloos door Bloos werd aangenomen. Ook werden zaken die de getuige met Bloos besprak vervolgens met Van Nimwegen besproken, waarna de eerder afgesproken aanpak heel anders kon worden.

Hotelafspraken en aanrakingen

Een getuige die mee was op de reis naar Thailand merkte een intieme verhouding tussen Bloos en Van Nimwegen op. Hij zag de twee op een dakterras wijn drinken op een manier die niet overeenkomt met een ‘normale zakelijke relatie tussen collega’s’. Deze opmerkelijke relatie was voor de getuige toentertijd zelfs genoeg om dit te vermelden tijdens een telefoongesprek met een andere collega.

Jarenlang deden geruchten de ronde over de vermeende affaire tussen Bloos en Van Nimwegen. Dit werd gevoed door verschillende waarnemingen van meerdere getuigen, die allemaal opmerkten dat er iets speelde tussen de twee. Soms zijn de verklaringen hierover zeer concreet. Zo stelt een getuige dat hij tijdens een meerdaagse conferentie een hotelkamer in een ander hotel had geboekt vanwege Bloos en Van Nimwegen, omdat zij bij elkaar wilden verblijven.