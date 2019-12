OM ontslaat twee voormalige hoofdofficieren na relatie

OM: Geen strafbaar feit ‘Verdachten in zaak speeltuin­do­de gebruikten gepast geweld na zedenmis­drijf’

16:20 Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor de dood van een man die afgelopen zomer overleed nadat hij door vijf mannen in een speeltuin in Assen tegen de grond was gewerkt. Dat heeft het OM Noord-Nederland bekend gemaakt.