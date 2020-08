OM: ‘Organisatie Taghi kreeg geheime informatie van advocaten’

Het gaat om de bekende strafrechtadvocaten Nico Meijering, Leon van Kleef, Christian Flokstra, Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi. Zij worden prominent genoemd in een proces-verbaal dat afgelopen donderdag is gevoegd in het Marengo-proces, dat draait om een reeks liquidaties die wordt toegeschreven aan de bende van Ridouan Taghi. Het document heeft als doel verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd te verifiëren. Die heeft onder meer verklaard dat advocaten informatie doorspeelden ten tijde van het 26Koper-onderzoek. Dat onderzoek gaat over een wapenvondst in Nieuwegein en is het startpunt geweest van een groter onderzoek naar Taghi, die tijdens Koper voor politie en justitie nog een onbekende was.

In het onderzoek worden gekraakte chatberichten, verstuurd met versleutelde telefoons, gekoppeld aan onderzoeksbevindingen. Over Kasem schreef deze krant al eerder. Het OM heeft die beschuldiging nu ook publiekelijk geuit ten overstaan van de procesdeelnemers, middels een proces-verbaal. ,,Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.” Op het moment dat Kasem volgens het OM deze informatie doorgaf, golden voor het onderzoek ‘nog alle beperkingen’. Dat betekent dat de advocaat informatie die hij in verband met de verdediging van die verdachte krijgt, alleen met die verdachte mag bespreken.

Volledig scherm Advocaat Nico Meijering arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voor tweede deel van Marengo-proces. © ANP

Grote geldbedragen

Aan het document, opgesteld door de Landelijke Recherche, zijn ook talloze passages toegevoegd waaruit volgens het OM opgemaakt kan worden dat advocaten grote geldbedragen van de organisatie van Taghi zouden hebben aangenomen. ,,Broer er moet 4000 euro komen voor werk tot nu toe dossier is 3 dikke van dalen op het moment”, zo ontvangt Mario R. op zijn PGP-telefoon. ,,Broer dit bedrag is alleen voor Leon. En wat moet ik vragen naar de rekening van Meijering en Flokstra?” De verzender deelt in dat bericht ook informatie uit het onderzoek, waar op dat moment nog steeds beperkingen op zitten.

De Utrechtse advocaat Yassine Bouchikhi komt ook nadrukkelijk in het document voor. Een neef van Taghi stuurt het volgende bericht: ,,Woow die hebben top advo’s en die van largo is duurder??? Wat een gek zeg.” Even later stuurt hij hem opnieuw een bericht: ,,(…) als een top advo 4duzu is en een prodeo 5duzu (…) is wel heel vreemd.” De advocaat in kwestie is Bouchikhi en hij verdedigt de belangen van een verdachte die de bijnaam ‘largo’ heeft. Het OM in het document: ,,De kosten van advocaat mr. Bouchikhi worden kennelijk nog steeds betaald door de organisatie van Taghi.”

Reactie Ficq & Partners Advocaten: Ons kantoor heeft kennisgenomen van de inhoud van het proces-verbaal in de zaak 26Marengo. Met dat proces-verbaal opent het Openbaar Ministerie (OM) de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor. In dit kader zien wij een sterk verband met de problemen die zich op dit moment opstapelen rondom de kroongetuige in deze zaak; de bliksem moet worden afgeleid. Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook. Desondanks kiest het OM er voor deze PGP-berichten rauwelijks aan de stukken toe te voegen en daar een suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal is vervolgens ruim verspreid. Daarbij is nagelaten betrokkenen in de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen. Ook is geen klacht ingediend tegen betrokken advocaten bij de Deken. Wij hebben deze werkwijze eerder gezien in soortgelijke zaken. Relevant is daarnaast dat het PGP-communicatie betreft tussen derden. Hier vergaande suggesties of zelfs conclusies aan verbinden is uiterst risicovol. Een goed deel van de door de recherche opgenomen suggesties en conclusies is - voor zover wij kunnen inschatten - ook aantoonbaar onjuist. Dat begint al bij het feit dat mr. Meijering op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de rechtsbijstand door ons kantoor in de zaak 26Koper. In algemene zin kunnen wij echter verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels. Dit geldt ook voor eventuele financiële afspraken en het respecteren van de geheimhouding. Zaaksinhoudelijk is in de zaak 26Koper ook nooit méér aan de buitenwereld prijsgegeven dan het OM publiekelijk al had gedaan. Wij wijzen daarbij op verschillende persberichten en mediapublicaties die in de dagen na de aanhoudingen in 26Koper zijn verschenen. Hieruit blijkt onder andere dat verdenkingen en concrete onderzoeksrichtingen publiekelijk bekend worden gemaakt door de politie en het OM. Tevens wijzen wij er op dat in de bewuste PGP-communicatie juist te lezen is dat meerdere malen wordt aangegeven dat tijdens de beperkingen geen nadere zaaksinhoudelijke informatie wordt verstrekt. Hetzelfde geldt voor zaaksinhoudelijk overleg met advocaten van medeverdachten. Bovendien is het een misvatting te veronderstellen dat tijdens de beperkingen niet met familie en relaties gesproken zou mogen worden en dat na de beperkingen op verzoek - en dus met toestemming van cliënten - geen informatie gedeeld kan worden met derden indien daar een belang voor cliënten ligt. Inmiddels hebben wij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ingelicht en medegedeeld dat wij uiteraard bereid zijn om onder de vereiste vertrouwelijkheid een nadere toelichting te geven. Tevens hebben wij de Deken verzocht om ondersteuning in deze zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur.

Reactie Yassine Bouchikhi: In de onlangs aan het dossier gevoegde nieuwe stukken waaraan u refereert in uw app-bericht en die kennelijk in uw bezit zijn, wordt op zijn zachtst gezegd de suggestie gewekt dat een aantal advocaten zich als boodschappenjongens laat gebruiken door de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi. Dit zou met name hebben plaatsgevonden, aldus het pv, nadat de politie-inval en arrestaties in het kader van onderzoek 26Koper waren verricht. Voor een goed begrip hoe zulke kwesties lopen en volgens mij weet u dat als geen ander, moet ik u erop wijzen dat het door u ontvangen proces-verbaal waaraan u refereert, met name niet rept over allerhande perspublicaties in de media, zowel digitaal als in (papieren) kranten en televisie, welke reeds de informatie bevatten waaraan Ennetdot.com PGP-berichten – waarvan de rechtmatigheid van de verkrijging overigens nog steeds ter discussie staat – terug te vinden valt. Het zou dan ook getuigen, in mijn optiek, van zogenoemde stoeptegeljournalistiek wanneer dit proces-verbaal, dat naar zeggen is opgesteld ter verificatie c.q. falsificatie van de verklaringen van kroongetuige Nabil B., de waarde zou worden toegedicht die het onderzoeksteam Marengo evenals het Openbaar Ministerie daaraan graag zouden willen toedichten. Zonder hiermee de indruk te willen wekken dat het een limitatieve opsomming betreft van mediaberichtgeving rondom de aanhoudingen van- en doorzoekingen voorafgaande en tijdens de beperkingen bij de verdachten in onderzoek 26Koper, moet het mij van het hart dat de ‘stoeptegel-strategie’ van politie en justitie zoals thans aan de orde in een ware trial by media ontegenzeggelijk in mijn optiek alsnog zal moeten leiden tot een degelijk onderzoek naar het lekken van informatie door politie en justitie tijdens en voorafgaande aan de beperkingen in 26Koper en thans ook nog in 26Marengo. Dit onderzoek is noodzakelijk teneinde een afweging te kunnen maken wie waar zou hebben gelekt. De ‘embedded press’ mag – ook dat is u niet onbekend – vaak mee op „missies” van politie en justitie die onder embargo vallen en waarin de verdachten veelal in beperkingen geraken. Het is niet raar dat belanghebbenden en/of familie daarover vragen stellen aan advocaten. Evenwel zijn zij dan al gevoed door de zijdens politie en justitie gelekte informatie. Het getuigt dan ook uitdrukkelijk van vals spel wanneer de beschuldigende vinger richting advocatuur, meer in bijzonder mijn persoon, vervolgens misbruikt wordt om ‘het gelijk’ van justitie en politie vijf jaar na dato bevestigd te zien door een niet eens half bakken proces-verbaal. De gratuite beschuldigingen aan mijn adres, werp ik in ieder geval verre van mij. Op uw vraag wat ik in zijn algemeenheid vind van gedrag van advocaten, zoals in de PGP-gesprekken en door de kroongetuige beschreven, bericht ik u dat de regelgeving ter zake duidelijk is en dat ik mij daaraan altijd conformeer.”

Kasem heeft via zijn advocaat laten weten dat het proces-verbaal wat hem betreft niet de mening van het OM is, maar slechts de mening van de verbalisant in kwestie weergeeft. Volgens Kasem neemt het OM middels dit proces-verbaal dan ook geen stelling in ten aanzien van de vraag of hij informatie gelekt heeft. Hij ontkent dat hij gelekt heeft en ontkent de juistheid van het versleutelde bericht. Ook merkt Kasem op dat de Deken een onderzoek verricht naar de vraag of hem in dit verband een verwijt kan worden gemaakt.