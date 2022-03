OM over chatberichten van verdachten moord Peter R. de Vries: ‘Geven blijk van bloeddorst’

Tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries heeft het Openbaar Ministerie een toelichting gegeven op berichten die de twee verdachten hebben verstuurd met een versleutelde telefoon . ,,Het berichtenverkeer geeft inzicht in de werkwijze van de verdachten. Het gemak en de koelbloedige wijze waarop ze spraken en beschikten over leven en dood levert een macaber beeld op.”

Volgens de aanklagers van het OM zijn Delano G. en Kamil E. verantwoordelijk voor de moord op De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Daarbij zou Delano G. hebben geschoten en fungeerde Kamil E. als chauffeur. Ook deed Kamil E. meerdere voorverkenningen, stelt het OM. Een van die voorverkenningen (op 28 juni 2021) werd hem al ten laste gelegd, en een tweede (op 23 juni 2021) is daar door het OM nu formeel aan toegevoegd. Aanvullende camerabeelden hebben ervoor gezorgd dat het OM nu denkt ook deze voorverkenning te kunnen bewijzen.

Beeld van ‘bloeddorst’

Het OM ging ook uitgebreid in op de berichten die recent zijn ontsloten uit een versleutelde Google Pixel-telefoon. Dat toestel werd gevonden in de vluchtauto en de politie is lang bezig geweest met het ontsleutelen van de telefoon. De chatberichten die zijn gevonden geven volgens de officier van justitie een nog duidelijker beeld van de voorbereiding en uitvoering van de moord. Het toestel zou zijn gebruikt door zowel Delano G. als Kamil E. Ze chatten met een nog niet geïdentificeerd persoon, die duidelijk stelt dat Peter R. de Vries moet worden vermoord. Hij stuurt een aantal foto’s van De Vries (‘deze hond moet je hebben’) en geeft de opdracht om de wapens te testen.

Ook zegt deze nog onbekende persoon dat de verdachten het ‘niet moeten verneuken’: de moord moét slagen. Daarop zou Delano G. het volgende terugsturen: ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’. Iets na 19.30 uur, als De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat is beschoten en Delano G. bij Kamil E. in de auto is gestapt, wordt het volgende bericht gestuurd: ‘Bro, hahaha. Dwars door ze hoofd en lichaam. Hij is dood, kk doos. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen. Hij bewoog niks meer’.

‘Gemak en koelbloedige wijze levert macaber beeld op’

Het OM noemde deze berichten schokkend. ,,Het berichtenverkeer geeft inzicht in de werkwijze van de verdachten. Het gemak en de koelbloedige wijze waarop ze spraken en beschikten over leven en dood levert een macaber beeld op.” De berichten die Delano G. na de moord zou hebben verstuurd geven volgens het OM ‘blijk van bloeddorst’. Uit aanvullend dna-onderzoek blijkt volgens het OM dat het dna van Delano G. op de bewuste Google-telefoon is gevonden. ,,Uit de inhoud en de afbeeldingen kan worden vastgesteld dat beide verdachten gebruiker zijn geweest van deze telefoon.”

Advocaat Ronald van der Horst, de raadsman van Delano G., kondigde aan dat hij liefst 88 getuigen wil laten verhoren. Het gaat dan om getuigen, verbalisanten en deskundigen die nu allemaal geanonimiseerd zijn opgenomen in het dossier. Volgens Van der Horst gaat het om anonieme getuigen, en geen geanonimiseerde getuigen. ,,Deze getuigen zijn alleen onder zeer bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd.” Hij wees daarbij naar uitspraken van het Europese Hof, waarin Nederland op de vingers is getikt vanwege dit punt. Het OM verzet zich tegen het horen van zoveel getuigen.

Het is de bedoeling dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in juni 2022 zal beginnen.

