OM over liquidatieverdachten Caloh Wagoh: ‘De koelbloedigheid is ontluisterend’

Een nietsontziende moordmachine die zich door niemand liet stoppen. Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie schetste van een groep van 21 verdachten in het liquidatieproces Eris , dat maandag begon. In zeven maanden tijd werden vijf mensen doodgeschoten. ,,De luchtigheid en koelbloedigheid waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist is ontluisterend.”

Na jaren van onderzoek en voorbereiding begon maandag in de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam het liquidatieproces Eris, waarin 21 verdachten terechtstaan voor vijf moorden, elf moordpogingen- of -opdrachten en enkele andere lichtere vergrijpen. De meeste verdachten waren lid van motorclub Caloh Wagoh, die inmiddels door de rechtbank is verboden. Het Eris-proces is vanwege de aard en omvang, samen met het Marengo-proces, een van de omvangrijkste strafprocessen in de Nederlandse geschiedenis.

De reeks moorden waar het Eris-proces om gaat, begint eind januari 2017, op het moment dat Ridouan Taghi volgens het OM op zoek moet naar een nieuw moordcommando, omdat zijn vertrouwde getrouwen in de problemen zijn gekomen door een vergismoord. Waar het Marengo-proces in de tijdlijn stopt, daar begint het Eris-proces. Ook in dit proces is er een kroongetuige, die belastende verklaringen heeft afgelegd over zijn voormalige criminele vrienden. Het is Tony de G. uit Spijkenisse, die nadat hij in Spanje werd aangehouden voor de moord op de Amsterdamse crimineel Jair Wessels al snel besloot over te lopen naar justitie.

Goudmijn

Ander belangrijk bewijs is opvallend genoeg door de hoofdverdachte Delano R. (alias Keylow, president van Caloh Wagoh) zelf geleverd. Toen hij in november 2018 werd aangehouden trof de politie een groot aantal harde schijven bij hem aan. Toen die eenmaal geopend konden worden, bleek de recherche op een goudmijn te zijn gestuit. Keylow bleek gesprekken die hij voerde met zijn versleutelde PGP-telefoon met een ander toestel te hebben gefilmd en gefotografeerd. De gesprekken blijken extreem belastend. ,,De informatie zorgt voor veel inzicht achteraf in de toedracht van de moorden, de opdrachten, de voorbereidingen en de pogingen om mensen dood te schieten. Langzaam maar zeker ontstaat een beeld van een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt,” zei de officier van justitie maandagochtend.

‘Niets leek het moordplan te kunnen stoppen’

Het OM stond ook nadrukkelijk stil bij de maatschappelijke impact van het geweld. ,,Het brute en meedogenloze karakter van de moorden, waarbij de slachtoffers soms van dichtbij door vele kogels van automatische wapens werden doorzeefd. Maar de impact wordt ook haast voelbaar door de manier waarop de groep moorden pleegde. Midden op straat, soms op klaarlichte dag, op publieke plaatsen. Of er nou onschuldige mensen in de buurt waren of niet, de liquidatie ging hoe dan ook door. Niets leek het moordplan te kunnen stoppen. Ook niet de kans dat er misschien onschuldige slachtoffers konden vallen.”



In totaal zijn er ruim 64 zittingsdagen gepland, waarin alle 17 delicten worden besproken. De komende drie weken staan in het teken van het horen van kroongetuige Tony de G. De rechtbank en de advocaten zullen hem uitgebreid bevragen over zijn eigen betrokkenheid, maar ook over hetgeen dat hij over zijn medeverdachten heeft verklaard. In februari 2022 volgen strafeisen, waarna in juli 2022 de rechtbank uitspraak hoopt te doen.

Minder straf zal eisen tegen kroongetuige Tony de G. Het OM maakte maandag ook bekend dat het minder straf zal eisen tegen kroongetuige Tony de G. Vanwege zijn overeenkomst met de staat (in ruil voor belastende verklaring krijgt hij maximaal 50 procent strafkorting) zou hij een strafeis horen van 12 jaar celstraf , in plaats van 24. Dat zou betekenen dat hij netto 8 jaar zou moeten zitten, omdat de meeste verdachten na tweederde van hun uitgezeten straf vrijkomen. Maar door een nieuwe wet die op 1 juli is ingegaan, zou hij pas na 10 jaar vrijkomen. Daarom kondigde het OM aan geen 12, maar 10 jaar te zullen eisen.

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman legt uit hoe het Eris-proces in elkaar zit.