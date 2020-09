OM: Samir A. zamelde geld in voor zeker 14 Nederlandse vrouwen in Syrische kampen

LIVE TWITTEREén van Nederlands meest beruchte jihadisten staat vandaag weer voor de rechter. Werd Samir A. in 2008 al veroordeeld vanwege het beramen van aanslagen in Nederland, nu heeft hij volgens het OM geld overgemaakt naar die andere jihadisten: de vrouwen die afreisden naar het kalifaat. Zeker veertien, meldt Justitie vanochtend. Volg de rechtszaak hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Samir A. is pas 34 jaar, maar draait al 17 jaar mee in de Nederlandse jihadscene. In 2003 probeerde hij, als 17-jarige, samen met een vriend naar Tsjetsjenië te reizen om zich daar bij de gewapende jihad aan te sluiten. De twee werden onderweg tegengehouden.

Maar de geboren Amsterdammer bleef een rol spelen in het wereldje. De jaren erna komt hij in beeld tijdens het onderzoek naar de Hofstadgroep. Een van de leden van die groep, Mohammed B., vermoordt in 2004 Theo van Gogh. A. wordt in die jaren meerdere keren opgepakt en vervolgd op verdenking van het beramen van een aanslag in Nederland. Uiteindelijk krijgt hij 9 jaar cel.

Jihadscene

Als hij in 2013 vrijkomt, blijkt hij een populaire figuur in de Nederlandse jihadscene te zijn geworden. ‘Een sterretje, met wie iedereen wil afspreken’. Uiteindelijk wordt A., zeven jaar na zijn vrijlating, weer opgepakt. Dat gebeurt afgelopen juni na een onderzoek van de Fiod. Samir A. wordt er nu van verdacht geld te hebben ingezameld voor de Nederlandse vrouwen die vastzitten in Syrische detentiekampen. Die vrouwen reisden jaren geleden naar IS-gebied, maar kwamen vast te zitten na de val van het kalifaat.

Volgens justitie heef A. duizenden euro’s ingezameld onder de familieleden van de vrouwen in Nederland en dat geld op illegale wijze naar de kampen laten brengen. Het Openbaar Ministerie ziet dat als terreurfinanciering omdat sommige vrouwen vanwege hun reis naar het strijdgebied onder financiële sancties vallen. Samir zelf, die vorig jaar openlijk over de inzameling vertelde, stelt dat het gaat om hulp aan vrouwen en kinderen in een kwetsbare positie.

Tijdens de eerste zitting, die iets na negen uur begon, stelde het OM dat Samir ‘zeker veertien vrouwen financieel heeft geholpen'. Twaalf van hen zouden op de nationale sanctielijst terrorisme staan. Dat houdt in dat er geen geld naar hen mag worden overgemaakt. ,,Met die financiering heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ontsnapping van sommige vrouwen.”

Het gaat vandaag om een voorbereidende zitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.