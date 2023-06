OM: Schutter moord Peter R. de Vries krabbelde op laatste moment terug: ‘Zonder demper is echt link’

Peter R. de Vries had eigenlijk een dag eerder doodgeschoten moeten worden. Maar omdat hij die avond niet in het programma RTL Boulevard verscheen, ging er een streep door het plan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) krabbelde daarna de beoogde schutter terug.

Dat vertelde het OM dinsdag tijdens een nieuwe zitting in de moordzaak rond Peter R. de Vries. Die beoogde schutter was de Pool Konrad W. Hij is al een verdachte in de zaak, omdat hij het omgebouwde pistool zou hebben geregeld waarmee De Vries werd neergeschoten. Maar oorspronkelijk was het dus de bedoeling dat hij zelf de aanslag op de misdaadjournalist zou plegen.

Op de ochtend van de aanslag krabbelde Konrad W. terug, blijkt volgens het OM uit berichten die hij stuurde via zijn telefoon. „Maar niet uit gewetensnood”, zegt de officier van justitie. „Maar omdat hij de aanslag te riskant vond gelet op de plek, in het drukke centrum van Amsterdam, en omdat het vuurwapen geen demper had. Konrad W. wilde kennelijk niet in de gevangenis belanden. ”

Zijn twijfel liet W. ook weten aan de moordmakelaar van wie hij de opdracht had gekregen. ‘Zonder demper is echt een linke boel’, zou hij hebben gestuurd. De makelaar, Krystian M., reageerde volgens het OM woedend: ‘Ben je aan het dollen? Verdomme, volgens mij wil je dat ze mij gaan afschieten?’, zou er zijn te lezen in nieuwe ontcijferde berichten. M. leek daarmee te suggereren dat hij zelf ook gevaar liep als de aanslag niet doorging.

Uiteindelijk werd Delano G. op het allerlaatste moment, op de dag van de moord, als schutter ingeschakeld. Dat was drie kwartier nadat Konrad W. was afgehaakt. „Gelet op het late tijdstip dat Delano G. is ingeschakeld, is het gemak waarmee hij bereid was de aanslag uit te voeren even huiveringwekkend als veelzeggend,” zei de officier van justitie.

Rechtszaak in 2024

De verwachting is dat de zaak begin volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld, verdeeld over twaalf zittingsdagen in januari en februari 2024. Die zullen plaatsvinden in een andere rechtbank: De Bunker in Osdorp. Dat heeft niks te maken met veiligheid. In die rechtszaal is meer plek om alle advocaten een goede plek te geven.

Tijdens de zitting van dinsdag ging het ook over een ander geweldsincident waar vijf van de negen verdachten bij betrokken zouden zijn geweest. Daarbij werd de ex-zwager van Ridouan Taghi mishandeld, dat gebeurde twee maanden voor de moord op De Vries. Volgens het OM toont dat aan dat de aanslag op de journalist geen toevallige samenwerking was. „De vijf waren al voor de moord op De Vries betrokken bij geweld, er was al eerder een samenwerking tussen de groep Polen en de groep Antillianen.”

Drie groepen

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. In totaal zitten er op dit moment acht mannen vast voor de moord. Zij zijn grofweg in drie groepen te verdelen. Allereerst zijn er de twee mannen die door het OM worden beschouwd als ‘uitvoerders’: de schutter (Delano G). en de chauffeur (Kamil E.). Zij kregen hulp van twee Polen: een vermeende moordmakelaar (Krystian M.) stuurde hen aan en een regelaar (Konrad W.) zorgde voor de wapens, vluchtauto en telefoon.

En dan is er nog de derde groep, die bestaat uit drie mannen die Peter R. de Vries voor zijn dood zouden hebben geobserveerd. Het gaat om de twee ‘filmers’ (Erickson O. en Gerower M.), die later beelden van een zwaar gewonde De Vries verspreidden op sociale media, en hun opdrachtgever (Ludgardo S.). Zij hadden bovendien contact met nog twee vermeende handlangers (Christopher W. en Divainy K.).