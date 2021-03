OM sluit meer aanhoudingen in onderzoek moord advocaat Wiersum niet uit, een verdachte onvindbaar

Verdachte Sezer B. is onvindbaar

Zo stelt het OM dat het ‘in afwachting’ is van de aanhouding van Sezer B. (28), een Utrechter die ook voorkomt in het Marengo-dossier. Ook kwam hij in beeld bij het onderzoek naar de moord op de broer van de kroongetuige. Volgens het OM is deze Sezer B. nu betrokken bij de voorbereidingen op de moord op Wiersum. Volgens het OM is hij ook verschillende malen aanwezig geweest in een loods die Taghi huurde. In deze loods werden gestolen auto’s gestald, waaronder ook auto's die zijn gebruikt rond de moord. ,,Op dit moment is Sezer B. onvindbaar. We zijn in afwachting van zijn aanhouding,” aldus de officier van justitie. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. Ook andere aanhoudingen worden niet uitgesloten,” vulde de officier aan.