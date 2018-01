OM: Stiefvader wurgde Djamila (12) en bracht haar daarna naar politie

Freddy D. (46) uit Hoogeveen wordt ervan verdacht dat hij Djamila Marissen, de dochter van zijn vriendin, heeft gewurgd. Dat werd vandaag bekend tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Assen. De officier van justitie vroeg daarin ook om een reconstructie van de moord.

De Hoogevener meldde zich op 14 oktober vorig jaar 's avonds bij het politiebureau in Assen met het lichaam van de twaalfjarige Djamila in zijn auto. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij haar eerder die dag om het leven in het Overijsselse Punthorst, nabij Staphorst. Waarom hij dat heeft gedaan, is nog onduidelijk. Het OM gaat uit van moord dan wel doodslag.

De reconstructie die de officier van justitie wil, moet meer inzicht geven in de verklaringen die de 46-jarige Hoogevener heeft afgelegd. De rechter-commissaris van de rechtbank in Assen beslist binnenkort of deze er ook komt.

Emotioneel

D. was aanwezig bij de eerste openbare zitting en daarin erg emotioneel. Hij huilde dat het ,,een heel erg feit is dat is gebeurd". Ook zei de man dat hij graag zijn verhaal wil doen. De voorzitter van de rechtbank vertelde dat hij daarvoor de kans krijgt tijdens de behandeling van de zaak op 15 mei.

Voor die tijd wordt hij volgens de officier van justitie nog een keer verhoord naar aanleiding van de sectie op het lichaam van het meisje. Over een motief is niets bekend.

Volgens zijn advocaat werkt D. mee aan het politieonderzoek. Of hij heeft bekend, wil de raadsman niet zeggen. De Hoogevener is geestelijk onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De rapporten daarvan zijn nog niet klaar. Ook het politieonderzoek is nog niet afgerond.

Misdrijf

Nadat de Hoogevener in oktober met het lichaam van Djamila bij het politiebureau in Assen aankwam, meldde de politie al snel het vermoeden te hebben dat het om een misdrijf ging. De man werd in eerste instantie verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje, die verdenking werd later verzwaard naar moord of doodslag.

Zes dagen na het lugubere voorval liepen ruim duizend mensen mee in een stille tocht in Hoogeveen, waaronder ook haar familie. De deelnemers aan de tocht vertrokken bij de vroegere basisschool van Djamila en liepen naar de middelbare school, waar ze sinds kort op zat. De tocht ging ook langs het gebouw waar Djamila opgebaard lag. Daar nam de treurende stoet een minuut stilte in acht.