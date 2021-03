OM: ‘Syrische vluchteling betrokken bij 17 moorden namens terreurgroep’

Live twitterWaren de Syrische broers Aziz en Fatah A. hooggeplaatste leden van terreurgroep Jabhat al-Nusra en betrokken bij moorden en martelingen? Of zijn het twee oorlogsvluchtelingen die terecht asiel kregen in Nederland en hier een nieuw leven probeerden op te bouwen in Amsterdam en Bergeijk? Volg de rechtszaak hieronder via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

De rechtbank in Rotterdam buigt zich vanaf vanmorgen zeven dagen lang over die vraag in een van de meeste spraakmakende terreurprocessen van de afgelopen jaren. Vooral Aziz A. kwam meerdere keren in het nieuws. Hij werd in 2017 door Syrische vredesactivisten herkend in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, ze noemden hen toen ‘een voormalig IS-strijder'. A. gaf daarna een interview aan de Volkskrant waarin hij ontkende bij IS te hebben gezeten.

Ex van Nederlandse journaliste

In 2018 worden Aziz (35), en zijn broer Fatah (44), alsnog opgepakt. Aziz werkt dan in een café in Amsterdam. Fatah woont met zijn gezin in Bergeijk en heeft een broodjeszaak in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ervan betrokken te zijn geweest bij een andere terreurgroep in Syrië, Jabhat al-Nusra, dat lang gold als het lokale filiaal van Al-Qaeda.

Aziz komt daarna nog twee keer in het nieuws. Een keer als Nieuwsuur meldt dat de Syrër sinds zijn komst naar Nederland in 2014 maandenlang als informant voor de AIVD werkt. En in januari 2019 wordt plots de Nederlandse journaliste Ans Boersma Turkije uitgezet. Zij blijkt een relatie met Aziz te hebben gehad en als de Nederlandse justitie bij de Turken informatie over Boersma opvraagt, wordt de correspondente van Trouw en het Financieel Dagblad direct het land uitgezet.

Martelingen en executies

Bij tussentijdse zittingen is gebleken dat het OM Aziz A. ziet als een belangrijk man binnen Jabhat al-Nusra, hij zou onder meer een tijdje ‘emir’, de baas, van de groep in de Syrische stad Raqqa zijn geweest. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het met automatische wapens doodschieten van minstens 17 mensen in 2012 bij de plaats Al Shuhail, zo stelde het OM woensdagochtend in de rechtbank. Aziz werd lang afgeluisterd door inlichtingendienst AIVD. In een van die gesprekken zegt hij ‘Nederland dingen te willen laten zien die het nog nooit gezien heeft'.

Zijn broer Fatah wordt, zo bleek uit onderzoek van de Volkskrant in Syrië, door mensen herkend als leidinggevende van Jabhat al-Nusra in een gevangenis op een dam bij de stad Mansoura. In die gevangenis zijn mensen gemarteld en geëxecuteerd.

Als die feiten door justitie bewezen kunnen worden, wacht de twee broers een lange gevangenisstraf.

De advocaten van Aziz (Peter Plasman) en Fatah (Bart Nooitgedagt) stellen dat er nauwelijks echt bewijs in het dossier zit. Plasman: ,,Het is een vijver waar je heel veel uit kunt vissen.” Nooitgedagt: ,,,Ik kan hier wel 7 alternatieve scenario’s aan u voorhouden. Daar heb je geen fantasie voor nodig. Er is hier te veel ruis en te weinig duiding. Ik zie geen concreet bewijs: geen foto’s, geen mensen die zeggen: dit en dat heeft hij gedaan ”

Aziz A. stelt in het begin van het verhoor door de rechter dat hij door inlichtingendienst AIVD naar de bijeenkomst in De Balie is gestuurd. Het tv-interview met Nieuwsuur dat hij daarna deed overlegde hij ook met de AIVD. Hij ontkent dat hij de persoon ‘Saleh’ is die wordt opgevoerd in een boek van een Australische journaliste over de oorlog in Syrië. Wel had hij contact met die journaliste, maar dat ging alleen over zijn tijd in de beruchte Syrische gevangenis Sednaya. Hij zat daar voorafgaand aan de Syrische burgeroorlog als tegenstander van het Assad-regime.

Aziz stelt dat hij ‘nooit lid is geweest van welke organisatie dan ook'. Hij kent wel twee kopstukken van Jabhat al Nusra. Hij zat samen met hen in de gevangenis, de twee vormden na hun vrijlating Jabhat al Nusra. ,,Toen heb ik ze nog een keer ontmoet in Noord-Syrië, maar heb me nooit bij hen aangesloten.”