OM tekent beroep aan tegen levenslange gevangenisstraf voor John S.: ‘Dit geeft rust’

UPDATEHet Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf van drievoudig moordenaar John S. (40) uit Oud-Alblas. De man doodde op 6 mei vorig jaar de 34-jarige Nathalie en de 16-jarige Ann-Sofie op een zorgboerderij in Alblasserdam. Roan, een jongen van 12, en Fleur, een vrouw van 20, raakten zwaargewond. De officieren van justitie hadden dertig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Met alleen levenslang kan John S., die twee dagen voor de moorden op de zorgboerderij al de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) had doodgeschoten, in theorie na 28 jaar gratie krijgen en weer op vrije voeten komen. Als hij ook tbs zou krijgen opgelegd, wordt de kans op vrijheid in de toekomst heel klein. Hij zou dan eerst zijn gevangenisstraf moeten uitzitten, voordat hij aan zijn tbs-behandeling zou kunnen beginnen. Tbs is in de regel langdurig en kan elke twee jaar verlengd worden.

Gedurende het onderzoek naar de gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam is John S. uitgebreid psychiatrisch onderzocht. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) constateerden dat de schutter aan meerdere stoornissen lijdt en adviseerden tbs met dwangverpleging.

Ook al is hij misschien niet meer goed te behandelen vanwege zijn stoornis­sen, in ieder geval loopt hij dan niet vrij rond Renate , Moeder van slachtoffer Kirsten

Het Openbaar Ministerie is het oneens met de rechtbank die het niet zag zitten om een combinatievonnis (gevangenisstraf gevolgd door tbs) op te leggen. Het OM vindt dat de rechter daarvoor deskundigen had moeten raadplegen. De officieren van justitie, de verdediging en de raadslieden van de slachtoffers en nabestaanden zijn daarover evenmin om hun mening heeft gevraagd. Datzelfde geldt voor de conclusie van de rechtbank over de slechts licht verminderde toerekeningsvatbaarheid van de schutter. Dat is voor het OM reden om hoger beroep in te stellen.

‘Ik hoop dat deze man nooit meer vrijkomt’

De levenslange veroordeling zorgde voor twijfels en grote teleurstelling bij enkele nabestaanden en de naasten van de slachtoffers. Bij anderen juist niet, die waren tevreden met de opgelegde straf voor John S.

De schok was groot ruim een jaar geleden, toen de foto van John S. rondging vlak nadat hij het vuur op vier mensen had geopend op zorgboerderij Tro Tardi en erover blufte tegen onder meer de hulpdiensten: ‘6 kills, die zijn van mij’. Het waren er uiteindelijk -met de moord op de schoenmaker in Vlissingen erbij- drie, en twee zwaargewonden.

De moeder van de ‘ex-vriendin’ van S., die jaren geleden al aan de bel over ‘die psychopaat’ bij verschillende instanties, is opgelucht dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. ,,Ik hoop dat ze goed gaan kijken naar de mogelijkheden. En dat deze man nooit meer vrijkomt.”

Volgens haar is dat noodzakelijk om de maatschappij te beschermen tegen S., die haar dochter Kirsten diverse keer met de dood bedreigde alvorens hij schoten loste op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. ,,Ook al is hij misschien niet meer goed te behandelen vanwege zijn stoornissen, in ieder geval loopt hij dan niet vrij rond. Dat geeft ons ook rust en bescherming.” Renate en haar dochter Kirsten vrezen ,,voor wat-ie alleen al met ons gaat doen als hij ooit vrij zou komen.”

‘De onzekerheid is groot bij alleen levenslang’

De slachtofferadvocaat van Kirsten en Renate, Nelleke Stolk, geeft ook aan blij te zijn met het ingestelde hoger beroep door het OM. ,,Omdat ik het met het OM eens ben dat goed gekeken moet worden naar de criteria die de rechtbank heeft gebruikt bij het opleggen van de levenslange gevangenisstraf. Bij een levenslange gevangenisstraf bestaat altijd de kans dat de straf op een gegeven moment eindigt, en dat hij dan onbehandeld in de maatschappij terugkeert. Die onzekerheid is best zwaar voor een aantal nabestaanden en naasten, zeker ook voor Kirsten en Renate.”

We beseffen dat dit een zware belasting is voor alle nabestaan­den en slachtof­fers van de vreselijke gebeurte­nis­sen in Vlissingen en Alblasser­dam woordvoerder van het OM

Het OM stelt te beseffen wat het betekent dat de zaak opnieuw voor de rechter komt. ,,Dit is een zware belasting voor alle nabestaanden en slachtoffers van de vreselijke gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam. Dit aspect heeft dan ook zeker meegewogen in de afweging al dan niet hoger beroep in te stellen.’’

