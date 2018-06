'OM-topman hield functioneringsgesprek met ex-man van minnares'

Van Nimwegen was procureur-generaal tussen 2008 en 2014 en als zodanig verantwoordelijk voor personeelszaken en functioneringsgesprekken. De officier van justitie wiens functioneren werd besproken was eerder getrouwd Heleen Rutgers, de vrouw die onlangs als nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant is benoemd.



Het huwelijk van Rutgers en de officier van justitie klapte volgens NRC in 2005 omdat de vrouw een affaire kreeg met Van Nimwegen. Van Nimwegen had dus later een functioneringsgesprek met de ex-man van de vrouw met wie hij in het verleden een affaire had. 'Voor de bedrogen echtgenoot was het functioneringsgesprek de ultieme vernedering', meldt NRC.