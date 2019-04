OM vervolgt Kroon voor kopstoot, Defensie schorst de militair

Ex-tennis­coach Mark de J. in cassatie tegen veroorde­ling voor moord Everink

13:53 Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorige maand in hoger beroep tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar. Daartegen was hij in beroep gegaan. Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarige dochtertje vond haar vader 's ochtends in een plas bloed. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij Everink. Dat zou het motief zijn voor de moord.