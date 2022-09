OM vervolgt mondkapjesstichting Van Lienden niet verder voor fraude

Van Lienden werd in juli ontslagen als bestuurder van SHA. Het Openbaar Ministerie vroeg om zijn ontslag omdat justitie denkt dat hij klanten vanuit de mondkapjesstichting doorgesluisd heeft naar een commerciële besloten vennootschap, die losstond van de stichting. ,,De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang”, denkt het OM. Dit wordt door Van Lienden ontkend. Volgens hem was het juist de overheid die het via commerciële levering wilde regelen.