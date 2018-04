OM vervolgt natuurgenezer Klaus Ross voor dood van drie patiënten

Het Openbaar Ministerie in Krefeld heeft de Duitse natuurgenezer Klaus Ross (61) officieel aangeklaagd. Ross wordt drie maal dood door schuld verweten, evenals het handelen in strijd met de Duitse geneesmiddelenwet.

Heilpraktiker Ross (61) dreef in Brüggen, even over de grens bij Venlo, een kliniek voor de alternatieve behandeling van kanker. In de zomer van 2016 overleden in korte tijd drie van zijn patiënten na in de kliniek te zijn behandeld met het experimentele middel 3-Brompyruvat (3-BP). De slachtoffers waren een vrouw uit Wijk en Aalburg, een man uit Apeldoorn en een vrouw uit België. Een vierde slachtoffer raakte zwaargewond.

De Duitse Justitie verwijt Ross dat hij de patiënten een overdosis 3-BP heeft toegediend. De slachtoffers kregen een dosering die 3,11 tot 6,15 keer te hoog was, stellen de aanklagers. Bovendien gebruikte Ross niet de juiste hulpmiddelen en was zijn werkwijze niet in orde. Alles bij elkaar zou dat de dood van de drie patiënten hebben veroorzaakt. Justitie stelt daarvoor nu bewijzen te hebben, meldt het in een verklaring.

Lang zag het er naar uit dat de Duitse aanklagers het bewijs tegen Ross niet rond zouden krijgen. 3-BP is een middel dat nog nauwelijks wetenschappelijk is getest, er is daarom weinig over de precieze werking bekend, De vooraanstaand forensisch patholoog Frank van de Goot stelde zelfs dat het Duitse onderzoek 'mediabezighouderij' was en dat er nooit overtuigend wetenschappelijk bewijs tegen Ross gevonden zou worden.

Ross gebruikte 3-BP al sinds april 2016, stelt de Duitse Justitie. Er zijn volgens de aanklagers echter geen aanwijzingen gevonden dat er in de maanden voorafgaand aan de fatale dag eind juli 2016 patiënten zijn overleden aan het middel.