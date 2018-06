OM verwijdert belgegevens BD-verslaggever Jos van de Ven uit dossier, maar telefoontjes niet

'Het OM Oost-Brabant heeft besloten de telefoongegevens van de journalist uit het dossier te verwijderen, op verzoek van het Brabants Dagblad', schrijft het OM . 'Waar technisch mogelijk zullen de gegevens ook vernietigd worden. Met als gevolg dat de gegevens dus ook niet tot bewijs kunnen dienen in deze of andere strafzaken. Als gevolg van het besluit de gegevens te verwijderen zullen de aan de verdediging verstrekte dossiers worden teruggehaald en zal een nieuw dossier worden samengesteld. Vanzelfsprekend zal aan de hand van het nieuwe dossier ook een nieuwe afweging in de zaak moeten worden gemaakt.'

BD-hoofdredacteur heeft dan ook gemengde gevoelens over het besluit van Justitie. ,,Wij zijn blij dat in elk geval de belgegevens van Jos van de Ven uit het dossier gaan. Maar we nemen er geen genoegen mee dat de afgetapte gesprekken tussen de verdachte en hem vooralsnog wel in het dossier blijven. We gaan verdere stappen zetten om dat af te dwingen en vertrouwen erop dat we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat met terugwerkende kracht de bronbescherming in tact blijft."