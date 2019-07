OM wil al veroordeelde Syriëgangers nog een keer lang de cel in

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar en acht maanden cel tegen de teruggekeerde Syriëganger Oussama A. uit Utrecht. Hij is in Turkije al veroordeeld tot zes jaar cel, maar kwam daar na 1,5 jaar vrij. Justitie wil hem hier nu nog een tijd in de gevangenis houden.

De Syriëgangers Reda N. (24, Leiden) en Oussama A. (24, Utrecht) dachten snel naar huis te kunnen toen ze afgelopen zomer terug kwamen in Nederland. Terugkerende Syriëgangers worden doorgaans op Schiphol opgepakt en gaan voor enkele jaren de cel in. Maar Reda en Oussama hebben in Turkije al in de cel gezeten omdat ze zich bij IS hadden aangesloten en in de wet staat dat niemand twee keer voor het zelfde feit veroordeeld mag worden. Ook niet als dat in een ander land is gebeurd.

Toch pakte de politie de twee direct op, zette ze vast op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught en begon justitie een zaak tegen de twee. Niet alleen voor het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, maar ook voor ronselen voor de gewapende strijd. En, in het geval van Oussama A., voor een oorlogsmisdrijf: voor een foto poseren naast een doodgeschoten en gekruisigde IS-gevangene, een ‘Iraakse spion’. Een vernederende foto waarop A. ook nog zou glimlachen. De Utrechter zou in Syrië ook bij een scherpschuttersbrigade hebben gezeten.

Opnieuw berechten

Het OM vindt dat de twee ook in Nederland een straf moeten ondergaan en vindt dat ze hen wel degelijk opnieuw kan berechten. Want, zo staat volgens justitie ergens diep in de wet, als de straf in de eerste rechtszaak niet geheel is ondergaan, kan ze een nieuwe vervolging niet in de weg staan. Reda en Oussama zaten maar 1,5 van de hun opgelegde 6 jaar uit. Daar komt, volgens justitie nog bij, dat het onduidelijk is of de zaak in Turkije ook in hoger beroep al helemaal is afgehandeld.

De twee reisden, niet samen, in 2014 naar Syrië. Ze stellen vandaag in de rechtbank allebei dat ze er ook snel weer weg wilden omdat de situatie in Syrië heel anders was dan ze dachten. In 2016 ontsnapten ze en belandden ze bij het Vrije Syrische Leger, vanuit daar kwamen ze uiteindelijk in Turkije terecht. Daar werden ze tot ruim zes jaar cel veroordeeld omdat ze zich hadden aangesloten bij IS. Het Openbaar Ministerie eiste vanmiddag 7 jaar en 8 maanden cel voor Oussama A. Zeven jaar omdat hij bij IS zat, 8 maanden omdat hij poseerde op de foto. De tijd dat hij vastzat in Turkije en nu al in Nederland, gaat daar wel van af. De eis tegen Reda N. volgt later vanmiddag.

Nog 20 Nederlanders in Turkije

De zaak is ook van belang omdat er inmiddels nog veel meer Nederlandse Syriëgangers in Turkije verblijven. Zeker twintig volwassenen en dertig kinderen, stelt inlichtingendienst AIVD. Tegen minimaal drie vrouwen loopt momenteel in Turkije een rechtszaak. Het is onduidelijk hoeveel van de twintig Nederlanders uiteindelijk terug willen komen, maar wat kan Nederland nog met hen als ze hier terug zijn? Gaan ze na een relatief korte straf vrijuit of moeten ze zich hier nog een keer verantwoorden?

N. zelf begrijpt niet zoveel van alle commotie, hij vindt dat hij alles al heeft verteld tijdens zijn rechtszaak in Turkije, en reageert meerdere keren verbaasd op vragen van de rechter. Heeft hij een jeugdvriend proberen te ronselen voor de strijd door in een online gesprek te zeggen dat die vriend naar Syrië moest komen en dat N. hem dan in zijn team zou opnemen? ,,Dat waren grapjes, het is onze humor. Die jongen is niet eens moslim.’’ Ronselde hij jonge Nederlandse vrouwen om als bruid naar Syrië te komen? ,,We zaten in een internetcafé in Syrië en iemand zei: er komen een paar zusters hierheen, wie wil er trouwen? Toen stak ik mijn hand op. Waarom? Een mens heeft zijn behoeftes. Trouwen is daar makkelijk, geen gedoe zoals in Nederland.’’

Quote Ik ging naar Syrië om mensen te helpen, werkte in een ziekenhuis Reda N., Teruggekeerde Syriëganger, Teruggekeerde Syriëganger

N. stelt dat hij nooit gevochten heeft in Syrië of Irak. ,,Ik ging er heen om mensen te helpen. En heb er in een ziekenhuis gewerkt. Wonden verzorgen en zo.’’ De rechtbank vindt dat een opmerkelijke verklaring: ,,Waarom zijn er dan nergens foto’s van u in het ziekenhuis aangetroffen, maar wel veel foto’s waarop u met wapens als een kalasjnikov of een raketwerper poseert?’’

Ondertussen heeft de reclassering zorgen over Reda. Ze zien hem nog steeds als een potentieel gevaar voor de maatschappij. Onder meer omdat de Leidenaar nog steeds een salafistisch-jihadistische ideologie zou aanhangen. N., die in de gevangenis een opleiding tot imker of bakker aangeboden kreeg, omschrijft zichzelf als ‘geen gematigde moslim’. ,,Maar ik ben geen gevaar. Na alles wat ik heb meegemaakt, ben ik het niet in alles eens met de Nederlandse democratie. Maar ik houd me aan de wet.’’ Hij stelt na gesprekken met een gevangenisimam anders te zijn gaan denken over ongelovigen. Zijn voorkeur blijft om in een islamitische staat te wonen. ,,Maar dan een zonder oorlog.’’ Onderzoekers vermoeden dat hij enigszins zwakbegaafd is.

Op foto met een gekruisigde gevangene

Ook Oussama A. (24) uit Utrecht zegt in een ziekenhuis te hebben gewerkt en nooit te hebben gevochten. Hij poseerde wel op foto’s met wapens én met een door IS-gekruisigde gevangene. Dat laatste is volgens het OM een oorlogsmisdrijf: een al overleden persoon ook nog eens vernederen. En de Utrechter glimlacht er ook nog bij, stelt justitie. Oussama tegen de rechter: ,,Ik werd door IS gedwongen op die foto te gaan, mevrouw, het is geen glimlach, maar een grimas. Maar ik neem de verantwoordelijkheid voor die foto en bied mijn verontschuldigingen aan. Ik wilde niemand vernederen.’’

De Utrechter las, in razende vaart en stiknerveus, een lange, onsamenhangende verklaring voor. Die kwam erop neer dat zijn leven in Nederland een ramp was (geen werk, geen opleiding, dakloos, drugs) en dat hij opnieuw wilde beginnen in Syrië. Maar ook daar ging het mis. ,,Ik deed uiteindelijk maar alsof ik bezeten was (door een duivel, red.) om niet te hoeven vechten. Toen haalde IS er een duiveluitdrijver bij.’’ De vele foto’s waarop hij poseerde met wapens? ,,Om de macho uit te hangen. Ik probeerde een beetje op te scheppen tegen vrouwen. De meeste dingen die ik heb verteld, zijn onzin.’’

Ook Oussama A. kreeg op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught een cursus tot imker aangeboden. Hij zegt: ,,Gemeenten vechten over mij, niemand wil me hebben. Er is nog niets voor me geregeld, dat was me wel beloofd. Wat moet ik als ik vrij ben?’’ Daar maakt ook de reclassering zich zorgen over, ze betwijfelen of Oussama zich herkent in de Nederlandse democratie. Oussama: ,,Ik geloof niet in de Nederlandse wet, maar ik heb er wel respect voor. Ik stop als het verkeerslicht op rood staat.’’