OM wil dat rechtbank beslist over verklaringsplicht kroongetuige Tony de G.

Tony de G. is een voormalig lid van motorclub Caloh Wagoh. Het onderzoek tegen Caloh Wagoh draait in totaal om vijf voltooide moorden en een groot aantal moordplannen of pogingen tot moord, elf in in totaal. Ook werd een villa in Doorn beschoten met een automatisch vuurwapen. In totaal zijn er 21 verdachten in de zaak, waarvan er 18 vastzitten. Tony de G leverde belangrijk bewijs en legde meerdere belastende verklaringen af over Caloh Wagoh en over meerdere verdachten.

Onbetrouwbaar

In al deze verklaringen heeft De G. uitgebreid gesproken over zijn eigen criminele verleden, en zijn rol daarin. Hij stond in het criminele circuit bekend als onbetrouwbaar en loog veel tegen criminele vrienden om te kunnen overleven. Ook verschillende advocaten refereerden daar donderdag tijdens het proces weer aan. Het OM is zich daarvan bewust, maar is van mening dat dit niets afdoet aan de betrouwbaarheid van zijn verklaringen over verdachten in dit liquidatieproces. ,,Het is bekend dat hij een rijk verleden heeft, met name in de drugshandel. Hij heeft daarover wel in tactische verklaringen een en ander gezegd, maar ze zijn geen onderdeel van de deal die hij heeft gesloten,” zei de officier van justitie.

Binnenkort starten de verhoren van kroongetuige De G. bij de onderzoeksrechter, waar de advocaten van de verdachten de kans krijgen hem te ondervragen. Het OM wil dat De G. tijdens deze verhoren louter en alleen zal verklaren over zijn rol binnen Caloh Wagoh, en niet over zijn eigen criminele verleden. ,,Het gaat er bij de toetsing van de betrouwbaarheid van de kroongetuige niet om of hij in het verleden een brave burger is geweest of in het verleden altijd de waarheid heeft gesproken, maar alleen om de vraag in hoeverre de verklaringen die hij als kroongetuige heeft afgelegd kloppen,” aldus de officier.

Het OM gaat de rechtbank vragen die kaders duidelijk vast te stellen. ,,Om te voorkomen dat er bij de rechter-commissaris discussie over de reikwijdte ontstaat verzoeken wij uw rechtbank uitspraak te doen over deze voorgestelde reikwijdte en daarmee een duidelijk kader te scheppen ten behoeve van de verhoren bij de rechter-commissaris. De advocaten van de verdediging zijn het daar niet mee eens. Zo stelde advocaat Jacques Taekema dat hij De G. wil kunnen bevragen over diens drugsverslaving en zijn eigen rol in de onderwereld. Ook advocaat Inez Weski stelde haar vraagtekens hierbij.

‘Bedrijf dat contracten aannam voor moorden’

De officier van justitie noemde Caloh Wagoh tijdens de zitting een bedrijf dat contracten aannam voor het plegen van huurmoorden. ,,Het is een criminele organisatie die het in opdracht van anderen mogelijk maakt dat er mensen tegen betaling vermoord worden. Een bedrijf dat contracten aannam voor huurmoorden, deze voorbereidde en in een aantal gevallen ook uitvoerde. Een ‘bedrijf’ met een duidelijke structuur en hiërarchie. Voor geleverde werkzaamheden vonden betalingen plaats en werd verantwoording afgelegd aan anderen.”