OM wil officieren van justitie in VS en Spanje

Huidige winter hard op weg naar plek in top tien zachtste winters

13:57 De huidige winter is hard op weg om een plek in de top tien zachtste winters sinds het begin van de metingen in 1901 te veroveren. Met het zachte weer in het vooruitzicht, komt de gemiddelde temperatuur van februari uit op ongeveer 6 graden. Dat is ruim genoeg om de winter in de top tien te krijgen.