OM wil vader cel in voor jarenlang misbruik dochters: ‘Als de ene te groot werd, ging hij door met een jongere’

Forse buien met flinke hagelste­nen trekken over oosten van het land, ook in regio Nijmegen en Arnhem overlast

3 juni Met name in de oostelijke helft van het land zijn donderdagavond fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal wateroverlast tot gevolg. Ook komen er flinke hagelstenen naar beneden. In Nijmegen en Arnhem is er de nodige overlast. Daar staan straten blank en liepen kelders onder water.