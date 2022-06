OM wil werkstraffen voor mannen vanwege hanengevechten: ‘Die kale kip kan echt wel vechten’

Vrouw die weken dood in huis lag, had amper contact met buren: ‘In de lift keerde ze rug naar mij toe’

Wekenlang heeft een 60-jarige vrouw levenloos gelegen in haar woning, bovenin een enorme galerijflat aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Vorige week werd haar lichaam ontdekt doordat ongedierte in onderliggende appartementen naar binnen kroop. Directe buurvrouw Ursula is nog steeds aangedaan door de tragedie die zich naast haar voltrok. ,,Ik zal voor haar bidden.”

21 juni