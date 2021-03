OM ziet spraakwaterval Yousra uit Uithoorn als onderdeel van ‘de propagandamachine van IS’

Zelfs in het bonte gezelschap van de internationale jihad is spraakwaterval Yousra L. (32 jaar) een vreemde vogel. De levensloop van de moeder van drie jonge kinderen vliegt alle kanten op. Ze maakte nooit haar vmbo-opleiding af, maar door op haar cv een studie aan een Amerikaanse universiteit te vermelden, kreeg ze banen bij gerenommeerde advocatenkantoren in Londen en Amsterdam.

Maar terwijl ze daar, volgens eigen zeggen, tussen het grote geld zat, kreeg ze een openbaring en wierp ze zich op het geloof. Dat deed ze direct zo extreem dat ze een radicale Britse man ontmoette en uiteindelijk in 2015 met hem in Syrië belandde. Haar man sneuvelde al snel en ze kwam terug. Yousra kwam niet in de gevangenis, maar in Uithoorn terecht. Zelf ontkent ze overigens in Syrië te zijn geweest.

Ex-man vermoorden

Eenmaal terug in Nederland ontstonden er problemen met haar kinderen. Uiteindelijk beschuldigt ze een tweede ex-man, een Amsterdamse advocaat, ervan haar kinderen te hebben misbruikt. In een eerdere zitting vertelde ze ‘hem daarom te willen vermoorden’. Ze gaat op internet op zoek naar informatie over wapens en gif.

Tijdens die zoektocht belandt ze bij chatdienst Telegram in het kanaal GreenB1rds, een berucht platform dat onder verschillende namen op grote schaal IS-propaganda verspreidt. Volgens justitie wordt Yousra een van de beheerders van het kanaal.

Volledig scherm Bedreiging aan de St. Vituskerk in Hilversum in het Telegramkanaal GreenB1rds. © Telegram Er wordt onder meer gedreigd met aanslagen op St. Pauls Cathedral in Engeland en op de St. Vituskerk in Hilversum. In het Telegramkanaal verschijnt een afbeelding waarop te zien is dat de kerk in vlammen opgaat, met de tekst: ‘We zijn gekomen om jullie af te slachten #Nederland’. Als er niet lang daarna een verdachte koffer wordt gevonden bij het gebouw is er paniek en wordt het gebied afgezet. Het blijkt na onderzoek om loos alarm te gaan.

Levenslang

Yousra staat in nauw contact met een medebeheerder van het Telegramkanaal, de Britse bekeerling Michelle Ramsden, ook een geradicaliseerde jonge moeder. Ramsden maakt zelfs concrete plannen voor een aanslag op de St. Pauls in Londen. Omdat de Britse politie undercoveragenten inzet, wordt die aanslag voorkomen. De Britse én Yousra L. worden eind 2019 opgepakt. Ramsden werd vorig jaar in Londen tot een levenslange celstraf veroordeeld.

Maandag bleek in de Rotterdamse rechtbank dat ook de Nederlandse justitie bewezen vindt dat Yousra L. onderdeel was van terreurgroep IS, dat ze jihadpropaganda verspreidde en schuldig is aan een oorlogsmisdrijf. ,,Ze was onderdeel van de propagandamachine van terreurgroep IS.” Want de vrouw uit Uithoorn stuurde ook IS-propaganda door waarop vier gevangenen levend werden verbrand. ‘Als geroosterde kip’, schreef L. er nog bij als commentaar. Dergelijke opmerkingen ziet het OM als het vernederen van slachtoffers en daarmee als een oorlogsmisdrijf.

Psychische problemen

Yousra L. werd in oktober 2019 opgepakt en zit sinds die tijd vast, ze heeft MS en beweegt zich daarom voort met een rolstoel. Ook klaagde ze in de rechtbank over last van haar ogen: ,,Ik zie dubbel.” Haar antwoorden op de vragen van de rechters gaan ook alle kanten op. Onderzoekers hebben vastgesteld dat L. ‘naast MS nog veel andere, ook psychische problemen heeft en langdurig behandeld zou moeten worden.’

Tijdens een eerdere zitting verklaarde ze ‘nooit een eed aan IS te hebben gezworen. Wel stelde ze dat de ideologie van IS nog voortleeft en noemde ze de oprichting van het kalifaat ‘gedurfd’. Over de IS-video's die ze bekeek: ,,Ik keek die filmpjes uit afleiding. Want ik hoorde heel de dag het geluid van mijn kinderen aan mijn hoofd”, zei ze gisteren. De IS-vlag in haar huis was vooral voor de lol: ,,Hij was goedkoop op Alibaba.” Ze zei ‘niet achter aanslagen op onschuldigen te staan.’

Yousra is vorig jaar al tot tien maanden cel veroordeeld in de zaak over haar Syriëreis. Die zaak loopt nog in hoger beroep. De zaak over het Telegramkanaal gaat op 7 juni weer verder. Dan is de advocaat van Yousra aan de beurt en dan komt ook het OM met de strafeis tegen L. Die sprak het OM maandag onder meer nog niet uit, omdat er een neurologisch onderzoek van L. op de planning staat. Uit dat onderzoek moet blijken hoeveel invloed haar ziekte heeft gehad op haar hersenen en dus haar handelen. De vrouw twijfelt nog of ze daar aan mee wil werken.

