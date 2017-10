Oma Hanneke voert actie voor rolstoelbus kleinzoon

Door de spierziekte Collageen type VI Myopathie is hij gekluisterd aan een rolstoel. Hierdoor heeft hij steeds speciaal vervoer nodig. Nu verzorgen zijn ouders en oma dat nog zelf. ,,Een jongen van tien jaar kunnen we nog net optillen en in de auto zetten, maar dat gaat steeds moeilijker als hij ouder wordt", zegt oma Hanneke Vrielink.



,,Levi gaat gewoon naar het regulier onderwijs, daardoor kan er geen taxivervoer voor hem ingeschakeld worden. We hopen nu geld bijeen te krijgen voor een eigen rolstoelbus, dan kunnen we hem blijven vervoeren. Hij moet vaak naar een revalidatiecentrum en het ziekenhuis en gaat graag naar de thuiswedstrijden van PSV.



Levi zelf is verrassend nuchter onder de acties van zijn oma, hij hoopt dat het lukt om het streefbedrag van dertigduizend euro bijeen te krijgen.