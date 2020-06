Oma smeekt koning uitzetting Leonardo (14) te voorkomen: ‘Anders gaat hij onderduiken’

VIDEO Na stortbuien zomers weer op komst, hittegolf wordt niet uitgeslo­ten

22:31 Het was doorbijten de afgelopen dagen in bepaalde delen van Nederland. Vooral in Zeeland, Brabant en in het oosten kampte inwoners met veel wateroverlast, overstroomde riolen en ondergelopen kelders. De komende week is er tijd om bij te komen en op te drogen. Het wordt namelijk een stuk warmer.