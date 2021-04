Omar is homo, daarom wil zijn familie hem vermoorden: ‘Mijn hele leven was angst’

Huisartsen willen 60-min­ners prikken: ‘Zo lang sigaretten mogen, blijf ik AstraZene­ca aanbieden’

22 april Een miljoen 60-minners met medische indicatie worden toch eerder gevaccineerd, maar huisartsen willen ook andere mensen onder de 60 kunnen inenten die extra risico lopen bij corona. Ze vrezen voor verspilling van hun vaccins. ,,Het laatste wat we willen, is dat ze in de prullenbak verdwijnen.’’ Ook de Tweede Kamer wil ruimere richtlijnen.