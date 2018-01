Ombudsman: deel Groningers is wanhopig

Voor de Groningers is het van belang dat ze in rechtsbescherming en klachtafhandeling snel duidelijkheid krijgen, stelt Van Zutphen. ,,Ik verwacht van minister Wiebes dat hij de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddellijk van tafel haalt. Het is letterlijk niet te doen voor de Groningers om op te komen voor hun belangen. Hoe lang moeten ze nog wachten op oplossingen?"



Groningen werd afgelopen maandag getroffen door een aardbeving. Het was de zwaarste in vijf jaar. Minister Wiebes liet daarop weten dat de gaswinning deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd, zelfs sterker dan wat in het regeerakkoord staat. Ook de NAM zelf en het Staatstoezicht op de Mijnen pleiten voor een reductie.



De Nationale Ombudsman roept Groningers die problemen hebben als gevolg van de gaswinning op zich bij hem te melden. ,,Wij gaan hem of haar vervolgens helpen om bij het juiste loket terecht te komen, dat kan ook behandeling van de klacht door de Nationale Ombudsman betekenen."



In Appingedam spreekt hij onder meer met bewoners, maatschappelijke organisaties en de commissaris van de Koning.