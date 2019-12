Ombudsman heropent onderzoek naar fiscus

Video Bestuurder overlijdt na aanrijding tussen twee bezorgbus­jes in Tilburg

13:22 TILBURG - Een automobilist is maandagochtend overleden na een ongeval in Tilburg. Op een kruising in de Brabantse stad raakten twee bestelbusjes met elkaar in botsing. De bestuurder van het DHL-busje overleed bij de noodlottige aanrijding.